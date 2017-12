Ferques, France

Sa vie a changé du jour au lendemain. Maëva Coucke partage désormais son rêve de princesse avec les journalistes. "Il y a des journalistes partout, confirme Miss France. Dès que je me réveille et à chaque déplacement". Aujourd'hui, son quotidien, ce sont les séances photos et les plateaux de télévision, écharpe tricolore sur le dos, bien sûr. "Je serai au JT de TF1 à 13 heures, je vais faire d'autres plateaux télé et des radios. Et mercredi, je vais revenir dans la région !" annonce la jeune femme à France Bleu Nord.

L'agenda de la plus belle rousse de France est plus chargé que celui d'un ministre. Il faut encore un peu de patience avant de connaître le lieu de sa visite. Elle pourrait se dérouler à Lille ou à Boulogne-sur-mer, car Maëva est originaire de Ferques, dans le Boulonnais.

Maëva a emménagé à Paris

Miss France, qui habitait jusqu'ici à Lille dans le cadre de ses études, a emménagé dimanche soir dans un appartement parisien dont l'adresse est tenue secrète. Le logement est prêté pendant un an par le comité, le temps de son règne.

De la petite commune de Ferques à la capitale, le parcours de la jeune femme rend très fière sa mère, Brigitte Wagon : "Je ne me fais pas de souci pour Maëva parce qu'elle passe très bien à la télé, elle a une bonne élocution. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, en fait !"

Brigitte était évidemment présente lors de son élection samedi soir à Châteauroux, accompagnée de son autre fille, jumelle de Maëva et mannequin dans la vie.

Sa sœur aînée était près de moi. Elle me serrait la main très fort. Quand on a entendu son nom, on a sauté de joie, j'ai été prise dans un tourbillon d'euphorie !" - Brigitte, maman de Maëva

"C'est inexplicable, raconte Brigitte. Je suis super heureuse. J'ai encore bien du mal à réaliser que ma fille est Miss France 2018. Je suis une maman comblée et fière aussi."