Hérault, France

"Mercy" la chanson du duo Madame Monsieur représente la France ce samedi soir au concours Eurovision de la chanson au Portugal. Elle raconte l’histoire vraie d’un bébé Nigérian miraculé, né l'année dernière à bord de l'Aquarius.

L'Aquarius c'est ce bateau qui sauvent des migrants en Méditerranée. Près de de 28 000 personnes secourues à ce jour. L'association SOS Méditerranée qui oeuvre pour récolter des fonds (chaque jour en mer coûte 11 000 euros)est très active dans l'Hérault et notamment à Sète.

Quand la petite Mercy est née, il y a eu une explosion de joie sur le bateau

Patrick Bar est photographe, il a passé 5 mois et demi sur l'Aquarius. Il était à bord le 21 mars 2017 jour de la naissance de la petite Mercy: "C'était un jour très particulier, on sortait d'un très gros sauvetage de près de 24 heures, on avait récupéré 946 réfugiés sur neuf bateaux. La maman était presque à terme, elle a tout de suite été placée sous surveillance et le bébé est né au bout d'une quarantaine d'heures en arrivant en Sicile. J'ai fait une photo de la petite Mercy, je n'oublierai pas ce jour!"

Patrick Bar photographe à bord de l'Aquariusse souvient du 21 mars 2017 Copier

Sos Méditerranée très active dans l'Hérault

L'antenne Sos Méditerannée de l'Hérault est la 2ième plus importante de France après Marseille ( sur une 10 aine au total) avec 70 bénévoles. L'Hérault est le 4ième en nombre de donateurs.

Sa maman Taiwo, nigerianne, et Mercy (3,7 kg), se portent bien. Sur cette photo avec son oncle. pic.twitter.com/B1FpqlP37M — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) March 21, 2017