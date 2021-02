Métodi, ce Breton hors normes qui participe à l'émission The Voice ce samedi

Métodi réalise son rêve : participer à l'émission de TF1, The Voice. La prestation du chanteur de Montauban-de-Bretagne sera diffusée ce samedi 13 février, à 21 heures. Il chantera devant les fameux fauteuils rouges, si un des coachs se retourne sur sa prestation, il sera qualifié pour la suite de l'aventure.

Le jeune homme de 24 ans s'appelle Erwan Savudan mais il se présentera sur la scène de l'émission sous le nom de Métodi. C'est le prénom qu'il portait en Bulgarie, avant d'être adopté, avec sa sœur jumelle, par un couple de Bretons à l'âge de 5 ans.

La musique, une évidence

"Dans l'orphelinat, il y avait une dame qui jouait de l'accordéon et qui chantait, c'étaient les meilleurs moments que je vivais là-bas. Je pense que c'est comme ça que les choses ont pris leur sens." En grandissant, le chanteur a voulu continuer dans ce domaine. Et pour cause, il est aujourd'hui professeur de musique dans les établissements scolaires.

A travers sa musique, le chanteur souhaite faire passer un message de tolérance et d'acceptation de l'autre. "On a besoin de s'exprimer quand on vit des choses un peu atypique. Avec ma sœur, on a vécu dans la pauvreté, sans parents. La musique est un langage universel, peu importe d'où l'on vient, peu importe son origine sociale, on se comprend toujours avec les notes de musique".

_"J'ai un parcours chaotique qui permettrait à tout le monde de penser que je ne réussirai jamais. J'ai vécu le harcèlement scolaire, je ne parlais pas français quand je suis arrivé en France, personne ne me comprenait. En restant fidèle à qui on est, avec le temps et la persévérance, on arrive à un résultat."_

Avec ma sœur jumelle, on a vécu dans la pauvreté - Métodi.

Pour Métodi, participer à l'émission The Voice était une évidence. "C'est une des meilleures plateformes pour faire connaissance avec des artistes, pour avoir des conseils de coach vocaux et délivrer un message."

S'il avait le choix entre les quatre coachs, Métodi hésite. "Ma voix se rapproche de celle de Florent Pagny mais j'aime beaucoup aussi l'univers de Vianney et d'Amel Bent". Rendez-vous donc devant The Voice sur TF1, ce samedi 13 février à 21 heures, pour soutenir le Breton, Métodi.