"Meurtres à Dunkerque" sur France 3 samedi soir

Alors qu'a lieu samedi 4 février le Bal du Chat Noir au Kursaal de Dunkerque, le 1er grand bal de la saison carnavalesque, France 3 diffusera au même moment un téléfilm dont l'intrigue se déroule en plein carnaval.

Le carnaval de Dunkerque sert de toile de fond de la série policière de France 3 demain soir à la télé.Un épisode assez réussi qui plonge vraiment le spectateur dans l’ambiance du Carnaval. L’histoire commence quand Jannie Roussel, capitaine de police, installée à Dunkerque depuis trente ans, est appelée au petit matin alors qu’elle revient du Carnaval. Il lui reste encore des paillettes sur le visage quand elle découvre un cadavre, pendu au mat d’un bateau dans le port. Elle va découvrir d'autres corps, toutes les victimes semblent être membres des Corsaires, l’une des plus importantes associations carnavalesques.

C’est Charlotte de Turkheim qui incarne l’enquêtrice sur cette affaire et elle garde de très bons souvenirs du tournage qui a eu lieu il y a un an. Entre la bande de Rosendael, le bal du chat noir et la nuit de l’oncle Cô, au-delà même du tournage du film, l’actrice a gardé de supers souvenirs de son séjour à Dunkerque. Au point qu’en venant présenter le téléfilm lundi soir, en avant-première, elle a rapidement retrouvé ses marques avec les carnavaleux présent, notamment avec les Comtesses et leurs célèbres pâtisseries loufoques.