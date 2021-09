Michel Crémadès : "Belmondo, c'était un astre"

La France va rendre un dernier hommage à Jean-Paul Belmondo, ce jeudi après-midi, depuis la cour des Invalides à Paris. C'est le chef de l’Etat Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre. Une cérémonie qui s’annonce simple et solennelle.

Depuis l'annonce de sa mort lundi, c'est tout le monde du cinéma Français et du théatre qui est en deuil. Le comédien Michel Crémadès, qu'on a pu voir dans une ribambelle de seconds rôles au cinéma (d'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre à Ripoux contre Ripoux en passant par Camping 3), a longtemps vécu à Sens. Il rend hommage au comédien avec lequel il a eu la chance de Jouer.

France Bleu Auxerre : Vous êtes parti en tournée en 1999 /2000 avec Jean-Paul Belmondo pour la pièce Frédérick ou le Boulevard du Crime. Quand vous avez décroché ce rôle, connaissiez-vous déjà personnellement "Bebel"?

Michel Crémadès : Oui, je l'avais rencontré au Théâtre des Variétés. C'était en 1995? Je jouais dans son Théâtre dans la pièce Oscar mise en scène par Pierre Mondy , avec Roland Giraud et Francis Perrin. C'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai rencontré Jean-Paul. J'ai rencontré Alain, son frère, et alors on est devenus potes. Et après, effectivement, on s'est retrouvés sur cette pièce mise en scène par Bernard Murat : Frédérik ou le Boulevard du crime.

Étiez-vous impressionné par Jean-Paul Belmondo ?

On est toujours impressionné quand on a vu ses films. Moi, évidemment, j'étais plus jeune que lui, j'ai vu ses films en moyenne trois fois ! Un de mes films préférés c'était "Le Casse" avec Omar Sharif.

Quand on le rencontrait pour la première fois, il dégageait quelque chose, comme si c'était un ami de toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui voulait impressionner. Il était très bienveillant, très abordable et hyper modeste. Il était assez extraordinaire et dégageait quelque chose de chaleureux, de bon. On se sentait bien avec lui, que ce soit sur scène ou en dehors de la scène.

Michel Crémadès : "avec Jean-Paul, on n'arrêtait pas de se faire des blagues pendant la tournée". © Getty - -

Une collaboration justement, sur scène avec lui, ça se passait comment? Il était pointilleux ou décontracté?

Il était très décontracté mais aussi très précis. Jean-Paul, c'était "monsieur blagues". On est parti en tournée en France, Suisse, Belgique, Canada et on n'arrêtait pas de se faire des blagues l'un à l'autre et à chaque fois, on se disait : "oh salopard tu m'as eu !". C'était un acteur avec qui on avait l'impression d'être dans une cour d'école. On s'amusait. On jouait vraiment. On se faisait des blagues mais avec beaucoup de précisions, le spectacle ne partait pas en quenouille ! Mais on aimait se donner du plaisir.

Cette tournée a été marquée par une défaillance du comédien sur scène mais comme il était farceur, au début, personne n'y a cru ?

Exactement. Je me souviens, on était en coulisses, côté cour, avec son maquilleur. Et d'un coup, Jean-Paul est sorti de scène en laissant ses camarades en train d'improviser. Il sort , il nous regarde et il nous dit ce soir je ne sais pas ce que j'ai je suis un peu fatigué. On a cru que c'était une blague. Il a redonné deux, trois répliques et puis il est ressorti de scène et à travers la lumière tamisée des coulisses qu'il était un petit peu triste. On s'est rendu compte que c'était sérieux et on a fait une annonce pour demander s'il y avait un médecin dans la salle car Jean-Paul Belmondo a eu malaise. La salle a applaudi. Elle était morte de rire, pensant que ça faisait partie de la pièce et puis finalement deux médecins sont montés sur scène. Le Samu est arrivé. La pièce et la tournée ont été interrompues. Jean-Paul venait de faire un gros coup de fatigue. Il revenait d'Amérique du sud pour un tournage et préparait en même temps une exposition des sculptures de son père. Il était épuisé.

Quelle image avez-vous envie de garder de lui?

C'est un astre, qui maintenant est parti dans les étoiles. Moi, c'est vraiment cette image de bienveillance, de grande modestie, de grande gentillesse que je garde. Quelqu'un de toujours souriant. C'est ça que je garde au fond mon cœur ! Quand on était sur scène, il y avait ce plaisir de jouer. Je reviens à ce terme de jouer, à ce plaisir et à cette envie de donner du plaisir au public.