Michel Drucker : à Granville, "les vacances, ce n'était pas un bon souvenir"

Un père modèle médecin de campagne en Normandie, une enfance à redoubler les classes d'école, les plages de Granville, la merveille du Mont-Saint-Michel, le quartier Cognacq-Jay à Paris, les routes de la Provence, la montagne de Jean Ferrat en Ardèche. Place(s) à la France de Michel Drucker !

Comme son père, il se prédestinait à devenir médecin de campagne. Et pourtant, on ne présente plus la star des plateaux de télévision Michel Drucker, véritable visage du petit écran français.

Pour France Bleu, Michel Drucker revient sur les lieux qui ont marqué sa vie, son enfance en Normandie avant de débuter une carrière à Paris. Il est aujourd'hui attaché à plusieurs coins de France : la Provence ou encore l'Ardèche.

Des racines normandes

Enfant, Michel Drucker n'envisageait son futur que d'une seule manière : devenir médecin de campagne, comme son père, dans le Calvados où il a grandi, à Vire.

Je suivais mon père le plus possible et je rêvais de le remplacer.

Lui, qui ne brillait pas à l'école, voyait les autres s'inquiéter pour son avenir : "Tu vas encore redoubler, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?" Ses résultats scolaires lui ont valu des vacances gâchées, à Granville notamment, où il n'avait pas le droit d'aller à la plage l'après-midi. Dans l'ombre des plaisirs et de la douceur estivale avec ses amis, une institutrice à la retraite le privait de loisirs pour le faire travailler l'été durant.

J'entendais toujours : "Tu n'as pas mérité tes vacances, tu vas encore redoubler. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?"

L'enfance de Michel Drucker, ce sont les plages du Débarquement, le bocage normand, les îles anglo-normandes, les bas du Cotentin, mais aussi le Mont-Saint-Michel qui le passionne toujours. Il se remémore "le fantasme qu'on avait tous des sables mouvants, avec la mer qui remonte à la vitesse d'un cheval au galop".

Je fais toujours un survol de 360 degrés au-dessus du Mont-Saint-Michel.

Aujourd'hui encore, la vedette de la télévision fait régulièrement un détour par le Mont, qu'il survole parfois par la voie des airs :"Une merveille !"

Entre studios de télévision, pharmacies et cafés, une vie résolument parisienne

Installé dans la capitale parisienne au début de sa carrière, Michel Drucker a son quartier bien à lui : Cognacq-Jay, dans le septième arrondissement.

Pourquoi ce quartier particulier l'a-t-il vu évoluer tout au long de sa carrière ? Parce qu'il y a tout autour de lui : studios de télévision parmi les plus célèbres, comme le Studio Gabriel, les soins de santé pour répondre à son hypocondrie, les cafés mythiques où il a côtoyé ses idoles au début de sa carrière...

En vous rendant au Café de l'Alma, il n'est pas impossible d'apercevoir Michel Drucker : "C'est un peu ma cantine."

Le studio Gabriel est à deux pas et j'ai toutes mes habitudes là : comme je suis hypocondriaque, je suis tout près des pompiers, des laboratoires, des scanners, des pharmaciens [...] et tout près d'un café, qui s'appelle le café de l'Alma, qui est un peu ma cantine.

S'évader dans la douceur de la Provence

S'il y a une région que le présentateur apprécie particulièrement, c'est la Provence. Il aime s'y réfugier et la connaît par cœur. Michel Drucker la parcourt à vélo régulièrement, mais aussi en hélicoptère et désormais en avion. Rien ne lui échappe !

Je connais toutes les routes de la Provence par cœur, parce que je fais du vélo, et je les connais d'en haut parce que j'ai piloté des hélicos et maintenant des avions.

Ce qui lui plaît aussi, ce sont les Alpilles, cette petite chaîne de montagnes. En Provence, Drucker fait aussi beaucoup de vélo : il rend régulièrement visite à ses amis les stars...

Ma voisine c'est Charlotte de Turckheim, mes voisins c'est Omar Sy, Jamel Debbouze, Laurence Ferrari, Charlotte Gainsbourg, Jean Reno... Il y a beaucoup de gens du métier.

En parlant de célébrités, Michel Drucker retourne régulièrement là où a vécu un vieil ami, à Entraigues en Ardèche. Il s'agit du chanteur Jean Ferrat.