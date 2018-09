Lille, France

Prés rentrée à la faculté de médecine de Lille où les 3 eme années acceuillaient ,Michel Drucker leur parrain qui était venu leur parler de son parcours et de son rapport à la médecine . Pendant une heure, le présentateur de "Vivement Dimanche" leur a raconté son enfance de fils de médecin et son parcours à la télévision. Les étudiants lui ont ensuite posé des questions.

Connu pour son hypocondrie, Michel Drucker n'a qu'une obsession : travailler le plus longtemps possible. A 76 ans, il mène une vie d’ascète. Les plaisirs de la table, malgré les nombreuses sollicitations, sont évités au maximum. Comme il le dit lui même, Michel Drucker n'est pas un gai luron.

Je suis un convive triste

« Mon challenge, c'est de durer. Et pour durer professionnellement, quand on fait un métier de passion, il faut ménager la monture. Donc je fais très très attention. Mon challenge, c'est de rester en bonne santé le plus longtemps possible », raconte l'animateur de radio et de télévision.

Michel Drucker explique qu'il ne boit pas, qu'il ne fume pas, qu'il boit de l'eau tout le temps. « Je suis un convive triste », confie-t-il.

Fils et frère de médecin, l'animateur le plus célèbre de France est obnubilé par sa santé qu'il surveille comme le lait sur le feu. Sa fréquence cardiaque, sa masse graisseuse, et son poids (71 kg, le même qu' à 20 ans) sont aussi sous haute surveillance. Bien sûr, il fait beaucoup de sport mais rien d'excessif. Seul petit bémol, il est passé sur les conseils de son cardiologue au vélo à assistance électrique.

Travailler jusqu'au bout

« Quand on fait du sport, il y a une addiction. Je ne sais pas m'arrêter. J'ai besoin de rouler, de nager, de faire de la gym, des étirements. Je fais six heures de sport par semaine », précise Michel Drucker qui espère travailler jusqu'au bout, « Si je pouvais quitter ce monde après une émission de télévision réussie ou en sortant de scène, je serais ravi ».