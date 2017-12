Michel Drucker : "Johnny a frôlé la mort tellement souvent, c’était Terminator"

Michel Drucker, qui présente ce mercredi soir une émission spéciale autour de Johnny Hallyday sur France 2, a réagi à la disparition du chanteur.

"On avait beau savoir que ce dernier combat, il ne le gagnerait pas mais il s’est sorti de tout. Il a frôlé la mort tellement souvent Johnny, c’était Terminator !", a confié ce mercredi Michel Drucker. L'animateur, qui présente une émission spéciale ce mercredi soir sur France 2, s'est confié à franceinfo après la disparition du chanteur.

"Il rentrait sur scène, c'était... waouh"

Michel Drucker, qui a visionné des archives pour préparer l’émission, a expliqué avoir du mal à réaliser que Johnny Hallyday était bel et bien mort. Il explique que le chanteur a voulu y croire jusqu'au bout, sans être dupe.

"Je suis allé voir Johnny en concert à Limoges, il y a pas très longtemps. Je me disais en coulisse, une heure avant le concert, il ne va pas chanter et on s’est dit ça pendant des années", raconte-t-il. "On disait : non il ne va pas y aller, il avait une insuffisance respiratoire, il avait un nerf au sol, il était lessivé… La maquilleuse arrivait, le coiffeur, l’habilleuse, il mettait ses santiags, son habit de scène, de lumière, il se redressait ! [...] Il rentrait sur scène… C’était waouh ! Deux heures plus tard, il était cuit et il disait, je ne chanterai pas demain !".

Michel Drucker et Johnny Hallyday avaient fait leurs débuts ensemble. En 1998, lors du concert du chanteur au Stade de France, c'est Michel Drucker qui pilotait l'hélicoptère à bord duquel Johnny rejoignait le lieu du concert.

L'émission spéciale que présente Michel Drucker sera diffusée ce mercredi soir à 20h55 sur France 2. Comme de nombreuses chaînes, France 2 a en effet bouleversé ses programmes pour rendre hommage à Johnny Hallyday.