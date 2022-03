Michel Drucker : "Jean-Pierre Pernaut a aimé les gens et les gens l'aimaient"

Jean-Pierre Pernaut s'est éteint à l'âge de 71 ans. Le fervent défenseur de nos régions, plus grand admirateur de la France, était pour beaucoup un repère dans la journée. Un repère que nous avons tous perdu. Dès hier, France Bleu a recueilli les témoignages de ses amis et proches collaborateurs : Evelyne Dhéliat, Denis Brogniart, Marie-Sophie Laccarau et beaucoup d'autres.

Ce midi, c'est un nouveau témoignage que nous avons reçu sur France Bleu avec Willy Rovelli : Michel Drucker. Les deux hommes se connaissent bien et partagent une longévité télévisuelle exceptionnelle, mais pas que : "Je pense à Jean-Pierre, on se croisait de temps en temps et à chaque fois, il me disait 'Bienvenue au club des non-prompteurs'. Nous appartenons à cette génération qui n'a jamais utilisé cette prothèse. C'est l'école Léon Zitrone".

Et comme beaucoup d'entre nous, Michel Drucker était l'un des téléspectateurs assidus du JT de 13h : "Moi aussi, à l'heure du déjeuner, je rentrais à la maison et je regardais Pernaut, ce qui n'était pas le cas de tous les bobos parisiens qui l'ont découvert bien plus tard alors que la France le connaissait depuis bien longtemps".

Et Michel Drucker de résumer : "Je pense à sa famille et ses amis et il en avait beaucoup. Il a 60 Millions de Français comme amis".

Retrouvez son intervention au micro de Willy Rovelli