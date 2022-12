Michel Drucker : "Mylène Demongeot était une énorme star presque au niveau de Brigitte Bardot"

"Nous allons la regretter autant pour ses films que pour son amour pour les animaux", c'est un des nombreux hommages que vous avez écrit sur la page Facebook de France Bleu Mayenne après la mort de l'actrice Mylène Demongeot jeudi 1er décembre à l'âge de 87 ans des suites d'un cancer.

"C'était une jolie personne Mylène"

L'actrice avait partagé l'affiche avec les plus grands : Louis de Funès et Jean Marais dans Fantomas, Yves Montand, Alain Delon. Une star de comédies populaires comme Camping avec Franck Dubosc.

Mylène Demongeot a passé les dix dernières années de sa vie dans une ferme à Chatelain dans le Sud-Mayenne, entourée de ses animaux, sa grande passion en dehors du cinéma et du théâtre. Sur France Bleu Mayenne, Michel Drucker rend hommage à une amie, une grande comédienne et une femme très sensible à la cause animale : "je suis allé la voir la veille de son départ. C'était une amie, une amie de mon épouse également. C'était quelqu'un de rare, une énorme star dans les années 60, presque au niveau de Bardot. Je suis allée souvent la voir dans sa campagne avec ses animaux, c'était sa passion, elle une protectrice des animaux. Et la dernière fois que je l'ai vue, quelques heures avant de mourir, alors qu'elle était très fatiguée, elle m'a demandé de jeter un oeil sur ses animaux"

