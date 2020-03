Michel Drucker raconte son ami Jean Ferrat

Jean, je pourrais vous en parler des heures avertit Michel Drucker parce que je pense souvent à lui. Du bureau d'où je vous parle, il y a une photo qui est la dernière de Jean avec moi. Le célèbre animateur télé dit vrai. Au téléphone, il est intarissable, heureux d'évoquer celui qui fut son ami durant 40 ans.

Jean, il était le seul à ne pas savoir qu'il était une star

10 ans après sa mort, Jean Ferrat est toujours un incontournable de la chanson française. Jean, ses chansons, sa personnalité, sont ancrés pour toujours dans la mémoire et dans le coeur des Français. Il a marqué son époque. Ses chansons sont inoubliables. Michel Drucker a envie de toutes les citer. Alors, évidemment, il y a des chansons engagées. Il y a "Ma France", "Nuit et Brouillard","Potemkine". Mais il y a aussi "Aimer à perdre la raison" qui est l'une des plus belles chansons du monde. Le mariage Aragon-Jean Ferrat, c'est une des grandes grandes réussites. Et puis, "Que serais-je sans toi", quelle chanson incroyable ! Et puis, "La Montagne" bien sûr, "Ma Môme"!

Michel Drucker retient aussi des chansons moins connues mais qui le touchent. Il y en a même une que j'ai chanté. C'est ma grande fierté mais malheureusement, Jean n'était plus là pour le voir. Dans une émission qui s'appelait le grand show avec un grand orchestre, j'ai chanté "Nul ne guérit de son enfance" qui est l'une de mes chansons préférées. Jean Ferrat était le seul à ne pas savoir qu'il était une star, à refuser le statut de star. C'est quand il est mort qu'on s'est rendu compte de ce qu'était Jean Ferrat.

Michel Drucker convainc France Télévisions de retransmettre les obsèques

Michel Drucker révèle aussi que, si les obsèques de Jean Ferrat ont été retransmises à la télévision, c'est parce qu'il a réussi à en convaincre France Télévisions. Quand Jean Ferrat nous a quittés, mes patrons à l'époque Patrick de Carolis et Alain Duhamel m'ont demandé si j'allais faire une émission spéciale. Je leur ai dit : vous devriez retransmettre en direct les obsèques de Jean. La direction hésite alors, c'est en milieu de semaine, les programmes n'ont jamais été bouleversés auparavant pour des obsèques de chanteurs. Depuis, ils l'ont été pour Johnny mais à l'époque, ça n'avait pas été le cas pour des montres sacrés comme Piaf, Brassens ou Brel. Ils m'ont dit d'accord, ils m'ont fait confiance et on a retransmis en direct les obsèques de Jean depuis Antraigues.

La France entière s'est arrêtée pour lui dire au-revoir

Michel Drucker se souvient bien des files de voitures et de cars qui n'ont pas pu accéder au petit village. Tout le monde voulait dire au-revoir à Jean. On se serrait les uns contre les autres sur la place d'Antraigues. Je me souviens, il y avait George Moustaki, les amis très proches. Eh bien l'audience a été record. Ce jour là, ce jour de semaine, il y a dix ans, presque jour pour jour, la France entière, la France des travailleurs comme l'a si bien chantée Jean, s'est arrêtée pour lui dire au-revoir. C'était très touchant.

Jean Ferrat, c'était un révolté, il aurait été du côté des gilets jaunes

Michel Drucker insiste sur ce lien entre Jean Ferrat et "le petit peuple". Le chanteur était un homme de gauche, très engagé. "C'était un révolté. Si Ferrat était là aujourd'hui, il serait dévasté de voir ce qu'est devenue la gauche, lui qui était un homme de gauche sincère, très proche du parti communiste sans jamais avoir pris sa carte au parti. Aujourd'hui, il aurait été du côté des gilets jaunes, il se serait battu pour les retraites. Jean, c'était un révolté. Il était un peu censuré mais plébiscité par l'audimat.

Comment Ferrat n'a pas été censuré sur TF1 en 1991

Michel Drucker dévoile alors une anecdote qu'il a peu racontée. Lors de ces cinq années à TF1, l'animateur n'a eu qu'une tension avec la direction de la chaîne et elle est en lien avec Jean Ferrat. Fin 1991, il prépare une émission spéciale "Stars 90" sur Ferrat à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Dans la jungle ou dans le zoo". Parmi les titres, il y en a un qui vise directement TF1. Michel Drucker se souvient parfaitement du refrain : "Chaque soir après la roue de la fortune, un PAF obscène est à la Une". Jean Ferrat me dit je veux chanter cette chanson, ce n'est pas négociable. On enregistre l'émission qui devait être diffusée 15 jours plus tard. Avant, je vais voir les patrons de TF1, je leur fais écouter en leur disant ça ne va pas vous faire plaisir. Ils me disent tu prends tes responsabilités, rendez-vous à l'audimat. Michel Drucker attend les résultats d'audience avec inquiétude. A l'époque, TF1 faisait 35% de parts de marché. On a fait 38% ce soir-là, c'était le record de la chaîne. J'étais soulagé. Bien entendu, après, la direction s'est félicitée d'avoir invité Ferrat !

Michel Drucker et Jean Ferrat en 1991 © Getty - Patrick Roncen

Michel Drucker le souligne, il a soutenu Jean Ferrat au fil des années. Oui, il était subversif, un gaucho un peu blacklisté. Il faisait peur au pouvoir à l'époque. Je me suis battu pour avoir Ferrat sur mes plateaux. A chaque album important, on s'est retrouvés.

Une amitié indéfectible entre Michel Drucker et Jean Ferrat

C'est au moment de la mort de Jean Ferrat que le grand public a pris la mesure de l'amitié qui unissait les deux hommes. Une amitié discrète mais très ancienne. On se comprenait dit sobrement le célèbre animateur. Enfant, il écoutait du Ferrat que sa maman idolâtrait. Jeune reporter sportif, il rencontre le chanteur. Quand il prend du galon en matière de divertissement, Michel Drucker rencontre plus souvent Jean Ferrat : notre amitié s'est installée, lentement, elle est devenue solide. Beaucoup de choses nous ont rapprochés. Il était né Tenenbaum, moi mon père s'appelait Abraham Drucker. L'antisémitisme, la déportation, la Shoah, ces choses-là nous unissaient également. Jean avait un oeil bienveillant et parfois sévère sur ce que je faisais. Quand je faisais des émissions sur l'armée parce que ça me passionne, lui qui était antimilitariste me disait : n'en fais pas trop quand même !

Michel Drucker et Jean Ferrat en 1977 © Getty - James Andanson

Je suis devenu un habitué de l'Ardèche

Et puis, Michel Drucker est devenu un habitué de l'Ardèche. Je venais souvent à Antraigues surtout l'été. J'ai connu sa femme Colette et plein de gens comme Yves Jouanny et son restaurant la Remise, c'était le rendez-vous des amis où on allait déjeuner. Et puis, on survolait en hélico ces montagnes et à chaque fois il s'extasiait sur la beauté de cette montagne dont il a fait une si belle chanson. Michel Drucker a continué à voir Jean Ferrat jusqu'à la fin de sa vie. Il a dans son bureau la dernière photo de Ferrat et lui. Depuis la mort de son ami, l'animateur est revenu dans le village ardéchois. Voir Colette. Participer au festival Ferrat. Comme je suis en Provence et comme je fais un peu d'avion, je me pose à Aubenas. Je reviendrai. J'irai sur la tombe de Jean. J'irai déjeuner à la Remise avec Yves Jouanny. On parlera de Jean. On mangera des truites. Parce que Jean adorait les truites pêchées dans sa rivière.

Michel Drucker rendra hommage à Jean Ferrat lors d'une émission spéciale qui sera diffusée le 22 mars sur France 2.