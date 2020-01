Michel Drucker reçoit Nono et Moumoune pour leur 1500e émission

Vendredi 21 janvier, Nono et Moumoune fêtent leur 1500e chronique. Le couple infernal de France Bleu Normandie a eu l'honneur d'inviter Michel Drucker pour cette émission. A écouter et savourer sans modération !

Rouen, France

Depuis août 2011, Nono, tout seul puis accompagné de sa femme Moumoune, joue avec les auditeurs de France Bleu Normandie tous les matins à 7h40. Une chronique sous forme de sketch avec deux personnages caricaturaux qui égayent les petits matins de la radio et des auditeurs.

Ce vendredi 31 janvier 2019, c'est leur 1500 épisode. Et dans cet épisode, Nono et Moumoune sont les invités de Michel Drucker dans son émission "Vivement Dimanche". Un épisode historique à écouter et réécouter sans modération !

Nono et Moumoune invités de Michel Drucker pour leur 1500e. Copier

C'est spontanément que Michel Drucker a accepté d'enregistrer avec Nono et Moumoune ce sketch.

Pour Frédérik Romanuik, c'est un grand moment d'émotion. Frédérik a créé le personnage de Nono en 2011. Après avoir installé le petit bonhomme, Frédérik lui a associé sa femme, Moumoune. Celle-ci est interprétée par Betty Dufour, chargée d'accueil à France Bleu Normandie.

Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne comme ça. J'espérais que ça plaise aux gens. On espère toujours plaire. L'humour, c'est compliqué.

L'arrivée de Moumoune a permis à Frédérik Romanuik de pouvoir diversifier son écriture et surtout de travailler sur le couple. Chacun se reconnaît dans ce couple étrange mais attachant. A travers les situations quotidiennes, ils se chamaillent, se disputent, se lancent des piques mais au final, ils s'aiment !

C'est difficile d'encadrer un sketch, surtout quand c'est audio. Mais celui-ci, je l'encadrerai quand même.

Michel Drucker a eu l'occasion de venir dans les locaux de France Bleu Normandie pour présenter son spectacle. L'occasion pour Frédérik de lui demander d'enregistrer avec Nono et Moumoune. Une démarche un peu difficile pour Frédérik qui avoue sa timidité et surtout le fait que Michel Drucker l'impressionne : "...c'est quand même quelqu'un qui a biberonné mon enfance et qui fait partie des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie, comme les copains qui font le même métier que moi, qui m'a donné envie d'être là aujourd'hui. Je ne pensais pas le croiser un jour."