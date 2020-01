Michel Drucker veut donner le coup d'envoi d'un match du Stade Malherbe

Invité ce lundi soir de l'émission 100% Stade Malherbe, Michel Drucker a déclaré qu'il voulait donner le coup d'envoi d'un match du SMC. Né à Vire, l'animateur et producteur de télévision a porté le maillot rouge et bleu dans sa jeunesse. Il reste très attaché au club caennais.

Après Denis Brogniart et Orelsan, Michel Drucker sera-t-il bientôt dans le rond central du stade Michel d'Ornano ? L'animateur de Vivement dimanche en a exprimé l'envie, ce lundi, sur France Bleu Normandie. Invité de l'émission 100% Stade Malherbe, le natif de Vire a dit qu'il rêvait de donner le coup d'envoi d'un match du SMC. L'ami de Johnny Hallyday a d'ailleurs porté le maillot rouge et bleu dans sa jeunesse. Commentateur sportif au début de sa carrière de journaliste, le producteur de télévision, qui est aussi pilote, envisage si on l'invite à venir se poser à l'aéroport de Carpiquet non loin du stade pour applaudir les joueurs de Pascal Dupraz.

"Mon rêve c'est de donner un coup d'envoi d'un match du Stade Malherbe"

"Moi mon rêve, a raconté Michel Drucker sur France Bleu Normandie, c'est de venir donner un jour le coup d'envoi d'un match du Stade Malherbe. C'était prévu mais je n'ai jamais eu le temps." A bon entendeur ! La balle est dans le camp du SMC maintenant.