Michel Géraudie, le patron du cross Ouest-France, passe la main après 17 ans de présidence

49 courses, 12 000 participants et plus de 400 bénévoles : le cross Ouest-France, c'est la plus grande épreuve du genre au niveau national, et c'est au Mans que ça se passe depuis 1981. La 38e édition se tient ce week-end des 19 et 20 janvier, ce sera la dernière de Michel Géraudie.

Le Mans, France

Ils sont nombreux parmi les plus de 400 bénévoles du cross Ouest-France à ne pas vouloir y croire, mais cette fois c’est vraiment terminé pour Michel Géraudie : le président emblématique de l’association organisatrice du plus grand cross de France raccroche. La 38e édition du cross Ouest-France ce week-end des 19 et 20 janvier sera la dernière en patron de l’événement pour cet ancien coureur de haut niveau. Sans regret dit-il, parce qu’à 72 ans il est temps de passer à autre chose, non sans livrer d’abord quelques confidences à France Bleu Maine.

Son pire souvenir ? Une intoxication alimentaire géante au chocolat chaud

A une époque, on avait le chocolat Poulain comme partenaire et le 2e RIMa s’occupait de la popote, pour préparer les milliers de litres de chocolat au lait, surtout pour les scolaires. Une année, on a vu plein de gamins avoir tout à coup des problèmes gastriques, les parents aussi, il a même fallu hospitaliser une trentaine d’enfants. Plan Orsec, SAMU, Préfecture… on a vraiment eu peur que ce soit quelque chose de grave, qu’on nous ait livré du mauvais lait. Et finalement, c’était un militaire qui avait un panaris et qui n’avait pas mis de gant pour préparer le chocolat chaud. Ca s’est bien terminé, mais on s’est fait peur. Et on a bien sûr perdu le partenariat avec Poulain.

Ses athlètes favoris ? Stéphane Diagana… et les milliers d’enfants qui participent chaque année

Le moment le plus émouvant pour moi, c’est le samedi matin quand on voit courir ces 4000 gamins ! Un enfant qui pleure parce que sa chaussure est restée dans la boue, c’est quelque chose de fort quand même. Il y a des images, des couleurs, des visages… et les parents, leur joie. Ils sont fous les parents, ils sont à moitié fêlés, c’est même parfois gênant ! Mais c’est beau, et tout le monde le dit, les scolaires, au cross Ouest-France, c’est énorme.

Et puis après ça, mon autre fierté, c’est de faire venir des gens que le grand public connait, parce que les grands coureurs étrangers totalement inconnus en France, est-ce que c’est si intéressant ? Alors que des Denis Brogniard ou des Stéphane Diagana, qui est le parrain cette année… Diagana, c’est le plus grand champion pour moi, un grand bonhomme qui connait tout dans le sport et en plus c’est quelqu’un d’adorable.

Sa vie après le cross Ouest-France ? Le mariage !

"J’ai 72 ans, il est temps d’arrêter. Et puis, j’ai plein de travaux à faire chez moi ! (rires) J’ai ma famille, mes trois petits-enfants extraordinaires, une compagne que j’adore et pour laquelle je n’ai pas été aussi disponible que je l’aurais voulu. D’ailleurs, mon objectif maintenant, c’est qu’après 42 ans de vie commune, on va se marier.

Je ne sais pas encore très bien ce que je vais ressentir dimanche soir, mais je suis serein. C’est comme le dernier jour comme international quand j’étais athlète, comme le dernier jour de travail : je m’y suis préparé. Bien sûr, j’aurai un pincement au cœur, mais j’ai toujours dit que je ne voulais pas faire le mandat de trop, et c’est pour cela que je suis sûr de ma décision".

38e Cross Ouest-France Pays de la Loire - 19 et 20 janvier 2019 au Mans (Arche de la Nature) - Tout le programme en cliquant ici.