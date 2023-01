Michel Polnareff s'en prend à Anne Hidalgo sur Twitter

A 78 ans, Michel Polnareff est toujours en forme. Encore actif sur la scène musicale, avec un concert prévu à l'Accor Arena le 2 juillet, le chanteur n'est pas non plus en reste sur Twitter. Mardi, c'est Anne Hidalgo qui en a fait les frais. Michel Polnareff a publié un tweet dans lequel il se dit "très étonné", capture d'écran à l'appui, que la maire de Paris l'ait bloqué, l'empêchant ainsi de voir et commenter son contenu.

Un message sarcastique et obscur

"Peut-être m'en veut-elle pour avoir créé "Lettre à France" et non "Lettre à Paris", glisse-t-il avec sarcasme, en référence à un de ses grands singles sorti en 1977. Une traduction approximative en espagnol complète le tweet, avant cet obscur jeu de mot "ça pèse d'elton".

Le conseiller presse d'Anne Hidalgo dément

Avant cet épisode, Michel Polnareff ne s'était jamais exprimé en défaveur d'Anne Hidalgo dans les médias ou sur Twitter. Et mercredi matin, Barthélémy Bolo, le conseiller presse et communication de la maire, répond au chanteur : "Après vérification, vous n'avez jamais été bloqué".

Un nouveau coup d'éclat pour Michel Polnareff, habitué à railler d'autres artistes comme Benjamin Biolay ou Pascal Obispo. Le chanteur, qui réside en Californie, interagit toujours sur Twitter avec sa communauté de fans, ravie de l'avoir retrouvé en janvier 2022 après 6 ans à l'écart des réseaux sociaux.