Michel Sarran de retour sur M6

Figure historique de Top Chef, Michel Sarran s'amuse à la télévision. Cet été il a remporté l'émission la "Photo Secrète" sur M6 et rappelle qu'il n'a jamais été "en froid" avec la chaîne. Après son départ contraint de l'émission culinaire à laquelle il a participé durant de nombreuses années, M6 ne lui avait pas proposé de projet satisfaisant. TF1 l'a alors convaincu de tourner 8 épisodes de la série "Ici tout commence". Et plus récemment aux côtés d'Arthur il s'est senti libre de participer au jeu "The Wheel". Aujourd'hui, notre célèbre toulousain retrouve les chemins des plateaux d'M6 et s'apprête à enregistrer des séquences dans la région PACA et prochainement en Occitanie. Dès le début de l'année 2024, Michel Sarran sera donc dans le jury de la 11ème saison de La Meilleure Boulangerie de France.

Michel Sarran impatient de découvrir les régions

France Bleu, radio partenaire historique de la Meilleure Boulangerie de France, vous dévoilera région par région, les boulangers dans la course près de chez vous en 2024. En attendant, c'est aux côtés de l'aveyronnaise Noémie Honiat et du MOF Bruno Cormerais que les tournages continuent. De son côté Norbert Tarayre rejoint les cuisines de l’hôtel Prince de Galles à Paris.

Michel Sarran a fait le choix de fermer quelques établissements Croque-Michel et constate que la situation des restaurateurs n'est facile pour personne. Il continue de régaler ses clients au 21 Bd Armand Duportal à Toulouse. Ce grand amateur de rugby nous confie sa peine après la blessure d'Antoine Dupont au Mondial de rugby. Découvrez son message dans cette interview vidéo pour l'émission "Bienvenue Chez Vous" à 10h sur France Bleu Occitanie.

