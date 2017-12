Michel Troisgros élu meilleur chef du monde : "C'est tellement mérité" réagit Pierre Gagnaire

À l'occasion de la venue de Michel Troisgros dans les studios de France Bleu Saint-Etienne Loire ce lundi 4 décembre, son prédécesseur le Stéphanois Pierre Gagnaire décrypte sa réussite et lui témoigne toute son admiration.

Michel Troisgros est l'invité exceptionnel de France Bleu Saint-Etienne Loire ce lundi 4 décembre. Le chef triplement étoilé de Roanne dans la Loire a été élu meilleur chef du monde lors du Chefs World Summit 2017 à Monaco. Il succède ainsi à Alain Passard (2017), Michel Bras (2016) et Pierre Gagnaire (2015). Le Stéphanois Pierre Gagnaire ne cache pas son admiration pour Michel et toute la dynastie Troisgros dont il est très proche.

Il a atteint une qualité globale qui est extraordinaire — Pierre Gagnaire

Pierre Gagnaire ne tarit pas d'éloge sur Michel Troisgros " C'est quelqu'un de curieux, de chaleureux, très respectueux de l'histoire de la famille ce qui peut être a retardé son éclosion parce qu'il avait une tradition très lourde à porter [...] ce ne sont pas des gens ordinaires et ce qui lui arrive ce n'est que justice parce qu'il a su respecter l'histoire familiale et il a su la faire évoluer" raconte le grand chef cuisinier français.

Il est assez fort dans sa tête et dans ses gestes pour dépasser ce que la famille lui a donné — Pierre Gagnaire

Pierre Gagnaire admire l'audace de Michel Troisgros qui a su renouveler et faire évoluer la maison notamment en déménageant le restaurant familial auréolé de trois étoiles au Guide Michelin à Ouches "je trouve ça extrêmement intelligent parce qu'il n'y a pas de grand matin, le passé c'est la course au futur et lui il l'a parfaitement géré ça".

C'est reparti pour des années et des années ce nom Troisgros — Pierre Gagnaire

Avec cette exceptionnelle distinction Pierre Gagnaire est persuadé que la maison Troisgros a encore de longues belles années devant elle "C'est reparti pour des années et des années ce nom Troisgros. Il y a un esprit Troisgros, il y a une marque".

