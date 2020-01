Bientôt une rue Michou à Amiens ? Le souhait d'Evelyne Halter, gérante du restaurant amiénois le Saint-Roch

Amiens, France

Une amitié longue de 25 ans avec le "Prince Bleu de Montmartre". Gérante de l'hôtel-restaurant amiénois le Saint-Roch, Evelyne Halter a bien connu Michel Catty alias "Michou". Le directeur du célèbre cabaret parisien s'est éteint ce dimanche à l'âge de 88 ans. Proche de l'homme toujours habillé en bleu, Evelyne Halter connaissait Michou depuis 1995. L'amiénois de naissance venait très souvent la voir "au Saint-Roch", juste à côté de la gare du même nom.

"Il avait sa table et sa place, près de la vitrine. Il faisait signe aux gens de rentrer dans le restaurant pour faire une photo. C'était un homme très cabottin" nous racontait ce matin Evelyne Halter. Michou venait en moyenne deux fois par an dans son restaurant. Sa dernière visite remontait au printemps 2019, un an et demi après sa dernière sortie publique sur Amiens, pour une séance de dédicaces à la librairie Martelle.

Evelyne Halter a aujourd'hui plein de souvenirs festifs avec Michou. Et notamment d'un après-midi "avec des plumes, des paillettes. Tout le monde chantait dans le restaurant, un très grand souvenir". Un homme en fait aussi généreux au Saint-Roch que dans son cabaret du XVIIIe arrondissement parisien, rue des Martyrs.

Attaché à sa ville de naissance et au restaurant le Saint Roch, Michou appelait souvent Evelyne Halter, le dimanche matin après sa séance de coiffure. "Avec toujours un mot gentil pour notre établissement" se rappelle la gérante du restaurant.

Michou avait ses habitudes et sa table réservée au restaurant amiénois "le Saint Roch" - Evelyne Halter - restaurant "'le Saint Roch"

Quel hommage pour Michou à Amiens ?

Né à Amiens le 18 juin 1931, Michou avait grandi entre le quartier Saint-Leu et le quartier la Vallée, avant d'ouvrir son cabaret parisien en 1956.

"Quel ambassadeur pour Amiens !" s'exclame Evelyne Halter à l'évocation de son ami. "Il a imposé ses idées... Son cabaret avait encore bien changé ces derniers mois, la troupe était au top. Et quel accueil : il était attentif à tous... tout le monde le respectait !"

Alors, faut-il une rue au nom de Michou ? Une évidence pour Evelyne Halter : "bien sûr ! Il a tellement parlé d'Amiens. C'était LE picard."

Michel Catty, Michou, peu importe, il faut une rue à son nom à Amiens".

Le premier hommage amiénois est pour ce lundi soir : la mairie sera illuminée en bleu, la couleur fétiche de Michou.