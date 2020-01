"Michou" le célèbre directeur de cabaret parisien est mort à l'âge de 88 ans

Paris, France

Il avait 88 ans et il a enchanté les nuits parisiennes pendant des années, le célèbre "Michou" est mort a annoncé ce dimanche son attaché de presse. "Il s'est éteint dans son sommeil. Il souffrait d'une maladie respiratoire et était hospitalisé depuis mercredi à l'hôpital militaire de Saint-Mandé", a déclaré François Deblaye. Originaire de Picardie, Michel Catty, de son vrai nom, est né le 18 juin 1931. A 13 ans et demi, sans aucun diplôme, il arrête l'école et à l'âge de 19 ans, il quitte Amiens pour Paris.

Quelques années plus tard, il obtient pour 2.500 francs, empruntés à un copain, la gérance d'un cabaret rue des Martyrs à Paris. Celui qui ne s'habille que de bleu renomme son établissement "Michou", comme son surnom, en 1958. Tous les jours, pendant plus de 60 ans, il y accueillera célébrités et inconnus venus dîner devant le spectacle d'artistes transformistes reprenant les chansons des grandes stars de l'époque.