Mickaël Riss, un Drômois participe à la saison 8 de Top Chef

La saison 8 de Top Chef débute mercredi soir à 21 heures sur M6. Parmi les 15 candidats sélectionnés figure un Drômois, Mickaël Riss, 23 ans, chef de cuisine à "L'auberge du moulin" à Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme). Son rêve n'était pas vraiment de faire de la télé mais bien de la cuisine.

Il a 23 ans, les cheveux courts, les yeux bleus et son truc ce sont les desserts. Mickaël Riss est un des 15 candidats sélectionnés pour la saison 8 de Top Chef qui débute mercredi soir à 21 heures sur M6. Le jeune chef de cuisine exerce à Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme) à "L'auberge du moulin". Il ne rêvait pas spécialement de participer à une émission de télévision, non, "mon but s'était vraiment de faire de la cuisine" explique-t-il. "Je veux m'investir dans cette branche qui me plaît. Du coup, j'en profite pour faire cette émission. Cela fait un petit lancement en plus".

“Je vais mettre l’ambiance dans Top Chef et prouver à ceux qui n’ont pas cru en moi que j’en ai sous le pied” — Mickaël Riss

D’un tempérament jovial, Mickaël évacue souvent son stress avec des blagues. Un brin tête brûlée, il est né en Isère et n'a jamais vraiment trop quitté la Drôme. Il a fait son apprentissage à "L'auberge du moulin" et y est revenu, derrière les fourneaux.

Il préfère les desserts

Parmi les points forts de Mickaël Riss, il y a le soin tout particulier apporté à peaufiner les dressages et les desserts. "J'aime bien les desserts parce que c'est la précision et la rigueur du métier avec aussi un côté folie" explique le candidat drômois.

Les règles changent

Cette saison, Top Chef est baptisée "Le Choc des Brigades". Les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran seront désormais chacun à la tête d’une brigade composée de quatre candidats. Ils les accompagneront tout au long du concours et les épauleront vers la victoire. Le quatrième membre du jury, Jean-François Piège sera là pour la "Dernière chance". Les candidats malheureux, qui n’auront pas brillé lors des précédentes épreuves, pourront alors se rattraper.

"Le fait de voir les chefs c'est impressionnant, c'est déstabilisant." — Mickaël Riss

Top Chef est toujours animé par Stéphane Rotenberg et diffusé le mercredi à 21 heures et non plus le lundi comme lors des précédentes saisons

"L'auberge du moulin" est située au 15 place des Gauds, Le Moulin, à Saint-Sorlin-en-Valloire

