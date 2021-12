Mimie Mathy : Joséphine ange gardien, "une série qui devrait être remboursée par la Sécurité Sociale"

Le 15 décembre 1997, souvenez-vous, nous découvrions sur TF1 une toute nouvelle série, "Joséphine, ange gardien", avec dans le rôle principal Mimie Mathy. 25 ans plus tard, le succès est toujours au rendez-vous. Preuve en est avec la diffusion ce lundi soir à 21h05 du 101ème épisode : "Les Patins de l'espoir".

Un casting 5 étoiles

Pour ce 101ème épisode, la production a vu les choses en grand en invitant de nombreuses guest-stars, à commencer par l'animateur et comédien Jean-Luc Reichmann. "C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Nous avons beaucoup de points communs, notamment le sens de la famille, le sens de la droiture, et l'intérêt aux autres", confie Mimie Mathy, heureuse de le retrouver pour la seconde fois sur un tournage de "Joséphine, ange gardien".

"Il s'en sort très bien dans sa vie professionnelle, avec sa série "Léo Matteï", à laquelle je vais essayer de participer l'année prochaine. Il est déjà venu deux fois chez moi. Je vais peut-être aller une fois chez lui (rire)"

Dans ce nouvel épisode, Mimie Mathy retrouve également pour la seconde fois Marie Fugain. "J'étais très contente de retravailler une nouvelle fois avec Marie"

"Je l'ai vu bébé sur les genoux de ses parents quand ils étaient en tournés. J'étais fan du "Big Bazar", et j'allais voir tous leurs spectacles".

Autres têtes d'affiche : Nelson Montfort et Philippe Candeloro, qui comme nous l'explique Mimie Mathy, ont accepté de jouer bénévolement. "Quand on reçoit des artistes pour une journée, des gens exceptionnels comme eux, on donne tout à une association. Ils ont joué le jeu, et je trouve ça super".

Nelson Montfort et Philippe Candeloro, au casting du centièmle épisode de "Joséphine, ange gardien". - TF1

25 ans de succès

En 2022, "Joséphine, ange gardien" célèbrera son quart de siècle. Une vraie fierté pour Mimie Mathy qui endosse depuis 101 épisodes maintenant le rôle de Joséphine Delamarre ; "On va fêter nos 25 ans. C'est quand même énorme à notre époque, où c'est un peu une "télé-kleenex"".

"De voir que Joséphine continue, traverse le temps, je trouve ça génial ! Moi, je m'éclate toujours autant."

La comédienne qui ne cache pas son plaisir d'être diffusée en inédit pendant la période des fêtes. Ecoutez

Les vœux de Mimie Mathy pour ces fêtes de fin d'année

En cette période de fêtes, nous avons tous le droit de rêver. Alors, si Mimie Mathy avait les pouvoirs de Joséphine Delamarre, que ferait-elle ? Ecoutez sa réponse.

"Profitez les uns des autres. Aimez-vous et n'accumulez pas des rancœurs qui peuvent être résolues dès qu'on parle."

"Joséphine, ange gardien - Les patins de l'espoir", ce lundi 27 décembre à 21h05 sur TF1.