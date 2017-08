Mireille Darc, cette égérie du cinéma si attachée au Loiret

L'actrice emblématique des années 60-70 est décédée ce 28 août à Paris. Celle que l'on surnommait "la grande sauterelle" était très attachée au Loiret. Elle a vécu plusieurs années à Douchy avec Alain Delon. Une rose porte également son nom depuis la Fête de la Saint-Fiacre, en 2014.

Personne ne pourra oublier son incroyable robe noire et ce carré blond dans "Le Grand Blond". Personne ne pourra oublier non plus Mireille Darc à Douchy, cette commune de l'Est du Loiret, là où l'actrice et Alain Delon décidèrent de s'installer en 1971. Pendant quinze ans et jusqu'à leur séparation, le couple mythique du cinéma français aura vécu au domaine de la Brûlerie, où réside toujours Alain Delon. "C'est Alain qui avait choisi le lieu, se souvenait-elle en 2014. Il y a un très beau mur qui entoure la propriété et ce mur l'avait fasciné. Nous étions parfaitement intégrés dans la commune. Les habitants me voyaient faire mes courses, ils venaient à la maison faire des travaux sans aucun problème."

Le domaine de la Brûlerie à Douchy © Maxppp - Maxppp

Dominique Talvard, le maire de Douchy, était encore enfant à l'époque où Mireille Darc vivait au domaine de la Brûlerie. "A mes yeux, Mireille Darc était une personne toute simple, se remémore-t-il. Tous ceux qui ont eu le plaisir de la rencontrer en gardent un excellent souvenir. Avec Alain Delon, ils n'hésitaient pas à s'investir dans la commune. Par exemple, pendant des années, ils ont payé le Noël des nourrissons de Douchy."

Par respect pour l'intimité d'Alain Delon, aucun hommage n'est pour l'instant prévu sur la commune.

Mireille Darc et ses liens avec le Loiret

"Fleur d'Oseille", l'un de ses premiers grands films, tourné en partie à Montargis

Sorti dans les salles en 1967, "Fleur d'Oseille" est l'un des premiers films réalisés par Georges Lautner avec Mireille Darc. L'histoire de deux femmes qui deviennent la cible de gangsters à la recherche du butin du mari décédé de l'une d'elles. La première partie du film a été tourné à la gare de Montargis.

Mireille Darc, marraine de la Fête de la Saint-Fiacre en 2014

Après être venue en 2012 au cinéma des Carmes pour présenter un documentaire, Mireille Darc est à nouveau passée à Orléans en 2014 en tant que marraine de la Fête de la Saint-Fiacre. Près de 2.000 personnes étaient là pour assister au baptême d'une rose à son nom. Jean-Paul Imbault, le président de la corporation de Saint-Fiacre, en garde un souvenir très ému.

Jean-Paul Imbault: "Mireille Darc, une grande femme d'une incroyable simplicité" Copier