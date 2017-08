Mireille Darc s'était mariée en Normandie : le maire de Quetteville se souvient

L'actrice, emblématique des années 60-70 est décédée dans la nuit de dimanche à lundi à Paris. Elle avait des liens très fortes avec la Normandie, elle s’est mariée en 2002 dans un petit village du Pays d’Auges dans le Calvados à Quetteville.

Figure du cinéma français, Mireille Darc est morte à l’âge de 79 ans. Elle a tourné dans une cinquantaine de films parmi lesquels "Le grand blond avec une chaussure noir" aux côtés de Pierre Richard. Mireille Darc qui avait un rapport très particulier avec la Normandie.

Mireille Darc s’est mariée à Quetteville en 2002

Car, le seul mariage de son existence a été célébré en Normandie, il y a 15 ans avec Pascal Desprez, un architecte d'intérieur. Ils se sont unis en 2002 dans un tout petit village du Pays d’Auge, Quetteville à quelques kilomètres d’Honfleur. C’est Jean Dumont, le maire de cette commune d’un peu plus de 300 habitants qui les a mariés et pour lui ce souvenir reste inoubliable :"marier Mireille Darc pour un maire d’une petite commune comme Quetteville c’est exceptionnel ! Le jour du mariage qui était très simple avec seulement quelques proches, j’étais plus ému que Mireille" se souvient l’édile.

Les copains du canton m’ont dit « tu te rends compte Jean tu as marié Mireille Darc »

Une résidence secondaire à Quetteville

Mireille Darc et son mari qui avaient donc une résidence secondaire à Quetteville, un petit manoir en pleine campagne. Mireille Darc se plaisait à cultiver ses roses dans le jardin. "Elle avait une roseraie magnifique, de nombreuses roses, qu’elle aimé montrer quand on lui rendait visite" explique Jean Dumont. La maire de Quetteville qui se souvient d’une femme simple, abordable : "elle était vraiment très gentille, elle se mettait à la portée de tous alors que c’était une grande vedette! Pour moi elle était immortelle". Mireille Darc qui restera donc éternellement dans les souvenirs du maire de Quetteville et dans ceux de nombreux français.