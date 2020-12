Miss Alsace 2020 compte bien rapporter à Mulhouse la couronne de Miss France

Aurélie Roux espère bien succéder à l’Alsacienne Delphine Wespiser, Miss France 2012.

Miss Alsace a 24 ans. Elle est originaire de Spechbach-le-Bas, dans le Sundgau. Elle mesure 1 m 72. Aurélie a fait des études de chimie à Strasbourg avant de travailler durant plusieurs années à Mulhouse.

Aurélie Roux, qui se présentait avec l’écharpe de Miss Haut-Rhin, a remporté le concours régional en septembre. Elle a alors décidé de quitter son emploi de technicienne de laboratoire pour se consacrer pleinement à son mandat de Miss. Elle espère que cette expérience unique de reine de beauté lui permettra de faire carrière dans la danse, sa véritable passion.

Aurélie Roux, Miss Alsace 2020, en visite à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

Un règne marqué par l'épidémie de Covid-19

Comment se prépare-t-elle à un éventuel destin de Miss France ? Aurélie doit de toute façon porter le diadème de Miss Alsace pendant un an. Un engagement très particulier par temps de pandémie.

Les conditions sanitaires n’effraient pas Aurélie Roux. Elle se prépare à cette épreuve en toute confiance : "on a dû apprendre à défiler, l'élocution, l'aisance scénique. Je vais m'amuser et je pense que ça va se ressentir sur scène. Ne pas trop me prendre la tête et tout faire pour ramener la couronne en Alsace!"

Le masque, accessoire de rigueur avec le traditionnel diadème

Sur la scène du Puy-du-Fou, les Miss des différentes régions de France vont nous sourire, sans masque. Seules 400 personnes pourront assister au show ce samedi, essentiellement les proches des candidates, contre 3.000 habituellement.

Elles ont préparé le concours groupées, après un parcours à domicile très prudent, comme le rappelle Catherine Martinez, qui préside le Comité Miss Alsace : "Toutes les précautions sont prises, bien entendu. On a eu beaucoup de chance en Alsace parce que notre élection était le 4 septembre, en présentiel. Nous avions quand même 900 personnes, en respectant un siège sur deux, les masques et toutes les mesures adéquates. Ça nous tenait à cœur d'être au plus près des Alsaciens!"

La cérémonie est diffusée sur TFI ce samedi soir à 21h05 avec Jean-Pierre Foucault et un jury composé d'anciennes reines de beauté, c'est une nouveauté qui devrait nous épargner les commentaires un brin machistes qui accompagnent traditionnellement les concours de beauté...

