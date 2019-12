Miss Bourgogne : "Je veux faire rayonner au mieux ma région"

Saône-et-Loire, France

C'est le grand soir ce samedi pour Miss Bourgogne. Sophie Diry va-t-elle devenir Miss France 2020 ?

Le concours se déroule à Marseille, il sera diffusé à partir de 21h sur TF1. Les 30 miss seront départagées par un jury présidée par la capitaine de l'équipe de France féminine de foot, Amandine Henry.

Sophie est originaire de Saint-Agnan (Saône-et-Loire). Elle étudie en master de biologie et biochimie moléculaire à l'Université de Dijon. La jeune femme de 21 ans ambitionne de devenir chercheuse dans l’industrie du médicament.

A quelques heures du début du concours, elle s'est confiée à France Bleu Bourgogne.

Dans quel état d'esprit êtes vous à l'approche de ce moment ?

On a hâte que le show se fasse. On a toutes travaillé, donc on espère que ça va être un très beau spectacle, et on a hâte d'être sur scène pour s'amuser au maximum et rendre fières nos régions.

Il n'y a pas un peu de stress quand même ?

Si forcément car il y aura des millions de personnes devant leur télévision, il y aura aussi toutes les personnes dans la salle donc ça met un peu la pression. Mais je veux faire rayonner ma région, et je compte sur toute la Bourgogne pour m'aider le plus possible. J'espère faire partie des 15 finalistes, et en suite, on verra ce qui peut se passer.

Que représente pour vous ce concours ?

Miss France, pour moi, c'est l'opportunité d'une vie. La possibilité de découvrir des choses qui sortent complètement de mon quotidien, puisqu'en temps normal je suis une étudiante lambda, à Dijon. C'est aussi l'occasion de partager ma personnalité avec les autres. Etre Miss France changerait complètement ma vie, et me permettrait de mettre en avant beaucoup de causes qui me tiennent à coeur, comme la recherche médicale. Un domaine que j'étudie et qui me touche donc énormément.

La dernière victoire d'une Miss Bourgogne à Miss France date de 2013. C'est Marine Lorphelin qui avait obtenu la couronne.