Miss Bourgogne remporte le concours de culture générale haut la main !

C'est la directrice générale de l'organisation Miss France, Sylvie Tellier, qui a rendu ce mardi les résultats à la fois très attendus et très redoutés de l'examen de culture générale proposé aux prétendantes au titre de Miss France 2021. Cet examen permet de tester les connaissances des participantes dont la gagnante devra participer à différentes émissions de télévision et de radio. Dans ces conditions, il vaut mieux que sa tête soit bien remplie et qu'elle se montre intéressée et curieuse par autre chose que le prix du gloss.

Des questions très variées

Dans le questionnaire de 40 questions proposé cette année aux représentantes de toutes les régions de France, on leur demandait par exemple le nom de l'auteur des Trois Mousquetaires , le nom de la ville qui s'appelait autrefois Lutèce, il y avait aussi une présentation en 5 lignes de chaque candidate à traduire ensuite en Anglais. Une autre question portait sur l'ouverture du Puy du Fou, en Vendée. C'est en effet dans ce célèbre parc que se déroulera l'élection finale cette année, le 19 décembre prochain.

Chaque question rapportait 0,5 point.

Mention spéciale à Lou-Anne Lorphelin

Notre miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin, soeur de l'ancienne Miss France, Marine Lorphelin remporte cette épreuve haut la main. Elle décroche une note de 17,5/20. Précisons que Lou-Anne suit actuellement un master en école de commerce et elle travaille en alternance chez L’Oréal. Visiblement, elle le vaut bien !