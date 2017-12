30 candidates sont en lice samedi soir pour le concours de Miss France. Joséphine Meisberger défendra les couleurs de l'Alsace. La jeune femme de 21 ans est motivée et déterminée dans cette élection. Passionnée de mode et de beauté elle espère réaliser son rêve : remporter le concours !

Alsace, France

Grand moment pour 30 jeunes filles. Elles sont en lice pour l'élection de Miss France, l'émission sera diffusée sur TF1 samedi soir, en direct de Châteauroux. On saura tard dans la soirée qui succédera à Alycia Aylies, Miss Guyane 2016 et Miss France 2017.

Joséphine Meisberger défendra les couleurs de l'Alsace, la jeune femme de 21 ans est originaire de Colmar. Elle mesure 1 mètre 70. Titulaire d'un DUT de Technique de Commercialisation, elle a intégrée la 3e année de l'école de Management de Strasbourg. C'est en septembre que Joséphine Meisberger a été élue Miss Alsace à Kembs

Motivée et déterminée, Joséphine espère remporter le concours.

Joséphine Meisberger a une admiration pour Delphine Wespiser l'alsacienne est devenue Miss France 2012 Copier

Cette élection elle m'a toujours fait rêver. C'est toujours un beau show, avec de belles robes. C'est aussi l'occasion de parler, s'adresser aux gens, c'est un aspect qui me plait," Joséphine Meisberger

Joséphine est déterminée jusque dans l'obtention de la taille idéale . Au départ, pour participer à ce concours de beauté, il faut faire 1 mètre 70. Il ne lui manquait que 3 millimètres pour avoir la taille requise. " Pour y arriver, j'ai fait des exercices d'étirement et j'ai été suivie par un kiné, pour atteindre ces fameux trois millimètres. _Quand on a une chose en tête, il faut s'en donner les moyens,_" souligne la jeune femme.

Joséphine Meisberger est prête pour le défilé, l'entrainement a duré toute la semaine Copier

Ma première supportrice est ma mère. Mon modèle, c'est Delphine Wespiser, Miss France 2012. Elle est très présente en Alsace et fait beaucoup de choses. Elle s'est donnée les moyens pour être élue, en faisant du porte à porte pour mobiliser les gens à venir à son élection !"

Même si il y aura beaucoup de stress le jour J, Joséphine a bien travaillé toute la semaine et ne redoute pas le défilé, ni la présentation au micro avec Jean-Pierre Foucault.

"_Me présenter, c'est ce qui me dérange le moins_. Je suis dans le secteur commercial et je sais faire, je sais me vendre!", raconte Joséphine Meisberger.

Nous souhaitons bien sûr plein de belles choses à Miss Alsace et votez pour elle samedi soir !

Joséphine Meisberger espère décrocher le titre de Miss France 2018 - TF1