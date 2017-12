Amanvillers, France

Samedi 16 décembre 2017, la France connaitra sa nouvelle égérie.

La Mosellanne Cloé Cirelli, originaire d'Amanvillers, défendra les couleurs de la lorraine parmi 29 autres prétendantes au concours Miss France.

Cloé Cirelli a t-elle donc une chance? On a posé la question à Justine Kamara, Miss Lorraine 2016 et arrivée dans le top 5 l'an dernier à l'élection Miss France (quatrième dauphine).

Justine Kamara, Miss Lorraine 2016. - Comité Miss France

Question: Il y a déjà des favorites qui se dégagent (Miss Provence, Miss Corse, etc); Elle a des chances Miss Lorraine?

"Je crois beaucoup en Cloé Cirelli. Elle a bénéficié d'une bonne préparation avec un coach et moi-même. J'ai pu la conseiller sur tout ce que j'ai pu apprendre durant mon année. _Je pense qu'elle a ses chances pour au moins faire un top 12_.

Je sais qu'elle est _détendue, même si elle manque de confiance en elle_. Je l'ai préparée pour les sélections donc j'espère que ça ira. Je croise les doigts."

Sylvie Tellier (directrice générale de la société Miss France) a déclaré "C'est ma meilleure promotion" cette année. Quels sont ces conseils que vous lui avez transmise?

"Sylvie est très fière d'avoir cette belle promo, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence.

Cette année, il y a beaucoup de filles très jolies. Beaucoup plus que dans mon année.

Les conseils que j'ai pu donner c'est d'être _bienveillante envers les filles, être toujours souriante, toujours avenante_.

Cloé m'a plus ou mois rapportée qu'il y a des personnalités assez compliquées chez certaines filles."

Les répétitions commencent un mois auparavant, puis il y a le voyage en groupe (Justine Kamara était partie à la Réunion). C'est un mois important car vous êtes notés par le jury pour être pré-sélectionnées...

"_Il faut répéter tous les jours_. On fait des défilés donc il faut avoir de la prestance sur scène. Ensuite, on nous pose des questions, entre deux et cinq du style:" Pourquoi vous Miss France?" ou "Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société Miss France?". C'est sur ça que se base le jury."

Vous remarquez des différences de niveau parmi les 30 candidates? Certaines qui arrivent très préparées et d'autres moins?

"Bien sûr! Il y a pas mal de régions qui ont pu avoir un coach pour les entrainer et c'est là que l'on ressent vraiment la différence. C'est assez déstabilisant parce que l'on se demande si on sera à la hauteur de ces filles... mais au final, tout se joue dans le mois, préparée ou non. Ce que le jury veut, ce sont des filles naturelles. Et le naturel ça ne s'apprend pas!"

Vous aviez ressentie une certaine compétition?

Oui et non. On nous conditionne comme trente filles pour une seule place pour être Miss France. Donc oui.

Après, cela dépend des promos et de la personnalité des filles. Ma promo n'était pas du tout à mettre des bâtons dans les roues, au contraire, on était assez solidaires. J'avais mon petit groupe avec Miss Bourgogne, Miss Ile-de-France, Miss Nord-Pas-de-Calais. On était toujours ensemble. Elles ont été mes repères pendant l'aventure. Et la société Miss France nous met en place plusieurs soirées pour apprendre à se connaître aussi.

Vous êtes diplômés d'une licence dans une école de commerce. dans la foulée vous avez pris une année sabbatique. Quelle est la suite?

Cette année j'ai utilisé un peu mon statut pour effectuer de nombreuses collaborations avec des marques. Après, j'aimerai utiliser ma pseudo notoriété pour pourquoi pas travailler dans l'événementiel. Mais je cherche encore. Avec cette année sabbatique, je pars à l'étranger, en janvier, aux États-Unis et je reprendrai un master dans l'école de commerce en septembre 2018."