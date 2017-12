Déols, France

Les 30 jeunes femmes, âgées de 18 à 24 ans, en lice pour la couronne de Miss France 2018 seront ce samedi soir sur la scène du Mach 36 à Déols près de Châteauroux dans l'Indre. Un événement qui va attirer un public nombreux, les 2.000 billets mis en vente sont partis en quelques heures, et qui nécessite la mise en place de mesures de sécurité exceptionnelles.

Des policiers mais aussi des démineurs mobilisés

Le dispositif de sécurité mis en place est resté confidentiel mais on sait tout de même que 30 policiers castelroussins et 7 béruyers sont mobilisés ainsi que des militaires venus de Paris, des démineurs, plus les gardes du corps de la société Miss France. Comme lors de chaque rassemblement public, tous les spectateurs seront fouillés à l'entrée de la salle ce samedi soir. Le bus qui transportera les Miss de leur hôtel jusqu'au Mach 36 sera escorté tout comme la voitures du chanteur star de la soirée, Ed Sheeran.

La 88e édition sera à nouveau présentée par Jean-Pierre Foucault et coprésidée par le couturier Jean-Paul Gaultier, et Iris Mittenaere, Miss France 2016 sacrée Miss Univers en 2017. Une cérémonie placée cette année sous le signe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Du côté des candidates, c'est la dernière ligne droite et l'impatience comme pour Miss Normandie qui a "hâte de monter sur scène"ou Miss Lorraine qui compte sur son naturel pour faire impression ce samedi soir. Autour des prétendantes au titre, c'est toute une population qui va pousser ce soir, en Pays de Loire, les fans sont derrière la Vendéenne Chloé Guémard et le comité de soutien de Miss Limousin fait même le déplacement à Châteauroux ce samedi soir.