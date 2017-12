Corse, France

Après avoir fait la Une de l'actualité nationale dimanche dernier avec l'écrasante victoire des nationalistes aux élections Territoriales, la Corse va-t-elle encore occuper le devant de la scène médiatique ce week-end ? Cette fois pour un sujet plus ludique, mais symbolique tout de même : le Titre de Miss France !

Depuis la création de cette élection, chargée d'élire la plus belle fille de France en 1920, une seule fois la Corse a été consacrée, c'était en 1921 avec Pauline Pô. Une corse a l'occasion ce samedi soir de briser cette longue série d'insuccès à l'occasion de l'élection de Miss France 2018 : il s'agit d'Eva Colas, une jeune Bastiaise de 21 ans, élue cette année Miss Porticcio puis Miss Corse. Eva Colas suit des études de gestion de patrimoine à l’université de Paris-Dauphine depuis trois ans, avant cela elle a réalisé toute sa scolarité à Bastia. Une jeune fille qui a, dit-on, les faveurs des pronostics et des sondages et les soutiens se sont multipliés ces derniers jours, par voie d'affiche ou sur les réseaux sociaux.

Eva Colas : « Je suis très heureuse de voir qu’il y a un tel engouement, ça me motive pour donner le meilleur de moi-même. Mon comité fait beaucoup de communication alors que les dernières années il ne l’avait pas fait. J’étais très contente d’avoir été élue Miss Corse, c’était un premier objectif, je ne m’attendais pas à être bien classée dans les derniers sondages, ça me motive vraiment, mais j’essaie de relativiser ce n’est pas moi qui décide, c’est les corses, et le public ! »

La jeune femme au physique très avantageux a toute ses chances de remporter la couronne convoitée par de nombreuses candidates qui représentent toutes les régions de France, mais pour cela elle devra compter sur vous ! François Paoli, le président du comité Miss Corse : « Un jury de présélection proche de Miss France organisation a choisi les 12, on les connaitra samedi soir en direct, à partir de ce moment 50% des votes du public et 50% des votes du jury choisiront les 5 dernières, là le public votera et ses votes conteront à 100%, on a besoin que la Corse se mobilise à 100% !! »

Une grosse campagne de communication

François Paoli, président du comité Miss Corse : « C’est une première (en termes de communication), peut-être que les dernières Miss Corse m’en voudront un petit peu, mais cette année j’ai le sentiment qu’on a de réelles chances de ramener la couronne en Corse, c’est pour ça qu’on a fait un peu plus d’effort au niveau du comité, en sachant qu’on a pas un énorme budget, il a fallu faire des choix. Nous sommes en autofinancement, il y a plein de partenaires privés et institutionnels, beaucoup de médias ont joué le jeu. Samedi soir tous ceux qui ont l’application Corse-Matin recevront une notification à partir du moment où il faudra voter pour Eva. Cela fait 21 ans que je suis délégué, et cela fait 21 ans qu’on apprend le choix du jury au dernier moment, pour ne pas démotiver les 18 candidates qui vont être éliminées. Le jury de la présélection n’est pas le même que celui de samedi et qui sera présidé par Jean-Paul Gaultier et Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Univers), c’est un jury de présélection composé de membres de la société Miss France, de journalistes, de coiffeurs, maquilleurs et chorégraphes qui ont suivi les 30 candidates depuis le premier jour et leur départ vers la Californie pour le voyage de presse. »

La favorite….

EC : « J’essaie justement de pas trop m’emballer, me dire que les sondages ne sont que des sondages, je préfère être agréablement surprise que déçue. Je me dis fais tes preuves, tous les matins sois en avance, prépare toi bien, les chorées…Dans l’ensemble il y a quand même une bonne ambiance, j’étais même surprise de la bonne entente. Cela ne dépend pas de nous, chacune de son côté donne le meilleur, et ce n’est pas parce qu’on regarde quelqu’un de travers que ça va changer la donne… »

L’engagement d’Eva

EC : « Pour moi Miss c’est avant tout essayer de mettre en lumière les associations, on a beaucoup de followers sur instagram j’ai envie qu’ils servent à quelque chose, faire parler des causes légitimes. Les études cela a toujours été important pour moi, la cause qui me correspondait le plus c’était la scolarisation des enfants. Après les animaux aussi, je suis donatrice pour 30millions d’amis, je fais du cheval depuis petite, j’ai grandi avec des chiens, des chats, j’ai envie de sensibiliser les gens et surtout les enfants à avoir un minimum de respect pour les animaux ! »

Et si vous voulez que son rêve se réalise n'hésitez pas à téléphoner ce samedi soir pendant l'élection en direct sur TF1 puisque c'est le public qui, in fine, attribue le titre de Miss France !