Miss France 2019 à Limoges ce mardi et ce ne sera pas une simple visite de courtoisie

Limousin, France

Les désaccords de gestion et d'organisation entre le Comité Miss Limousin, dirigé par Nadine Preece, et le Comité Miss Haute-Vienne, dirigé par Hervé Mérigaud, sont tels que le divorce est consommé. Et le partenariat est rompu. Miss Haute-Vienne ne peut plus concourir à Miss Limousin et donc à l'élection de Miss France.

Mais comment assurer la succession d'Aude Destour, Miss Haute-Vienne 2017, Miss Limousin 2018 et surtout 4ème dauphine de Miss France? Pour l'instant, c'est le Comité Miss Limousin qui a repris la main sur la délégation départementale, jusqu'à ce qu'un nouveau Comité Miss Haute-Vienne voit le jour. Celui-ci pourrait se créer autour du _Comité Miss Limoges. S_es représentants seront d'ailleurs présents ce mardi aux côtés de Sylvie Tellier.

La visite de la directrice du Comité Miss France devrait aussi permettre de légitimer les choix et les positions des uns et des autres, avant l'élection de Miss Limousin 2019 qui se déroulera le 9 juin prochain.