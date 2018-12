Romane Eichstadt rêve d'être la première Auvergnate sacrée Miss France

Aucune Miss Auvergne n'a été couronnée Miss France dans l'histoire du concours version Endemol. La jeune étudiante vichyssoise espère obtenir le titre suprême ce samedi au Zénith de Lille. Devant ses proches et la France entière...

Lille, France

4 500 spectateurs et 8 millions de téléspectateurs : les scores d'audience de Miss France sont vertigineux. C'est donc avec un peu de pression que la vichyssoise Romane Eichstadt va tenter d'obtenir la précieuse couronne. Alors à quatre jours du grand show, les trente candidates s'entraînent pour mettre au point toutes les chorégraphies des trois heures de spectacle.

Aucune Miss Auvergne n'a été Miss France

Etre Miss France serait "un privilège", d'autant qu'aucune auvergnate n'a été élue Miss France. _"J'espère que ça pourrait être moi la première, mais je veux aller le plus loin possible et de faire pour le mieux."Qu'est-ce qui pourrait faire la différence ? "Je suis restée moi-même pour ne rien regretter. C'est ça qui peut m'amener à la couronne de Miss France"_

Le shooting à l'Ile Maurice

Les 30 prétendantes se sont envolées le 20 novembre pour l'Ile Maurice afin de réaliser les photos ainsi que le portrait qui sera diffusé à l'antenne sur TF1. Elles sont reparties le 28 novembre dernier, avant de travailler toute la semaine dernière au spectacle de ce samedi soir. Romane Eichstadt a adoré ce voyage à l'Île Maurice : _"_C'était intensif mais par rapport aux répétitions qu'on a en ce moment, c'est pas le même rythme" explique-t-elle afin d'avoir l'exigence du show télévisé.

Selon elle, aucune concurrence entre les différentes Miss. "J'avais un peu d'appréhension. Je me disais qu'on allait être dans la compétition. Mais en fait, on est comme si on se connaissait depuis notre plus jeune âge."

"On s'entend vraiment très bien." - Romane Eichstadt

Le concours débutera à 21 heures ce samedi soir. Les Miss seront évaluées par un jury 100% féminin, présidé par la comédienne Line Renaud. A ses côtés, différentes personnalités comme Jenifer, l'ancienne Miss Laury Thilleman, Maud Baecker, l'humoriste Claudia Tagbo, Alice Renavand et la joueuse de tennis Caroline Garcia.

Au programme de l'émission : des numéros sur le cirque, « Les Cinq Joyaux » ou encore Bollywood.