Miss France 2020 : Miss Guyane est la candidate préférée des internautes de France Bleu

L'humilité, la simplicité, l'authenticité, ce sont des valeurs que mes parents m'ont transmises. Réussir à rester moi-même, voici la promesse que je me suis faite en me lançant dans cette aventure. Expérimenter, découvrir, grandir, vivre tout simplement tout ce que je peux vivre ici au contact des autres candidates et de ces professionnels qui nous encadrent et nous accompagnent. Photo: @gtphotography973 #missguyane #darianaabeoff #missfrance #aventure #experience