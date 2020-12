Miss France 2021 : Miss Normandie est la candidate préférée des internautes de France Bleu

La 91e élection de Miss France se déroule ce samedi soir au Puy du Fou, en Vendée. 29 candidates de 18 à 24 ans sont en lice pour succéder à Clémence Botino. Le jury, présidé par Iris Mittenaere, sera 100% féminin et exclusivement composé d'anciennes Miss France.

Ces dernières semaines, les internautes de francebleu.fr ont été près de 22.000 à voter pour leur Miss préférée parmi les 29 candidates.

Miss Normandie en tête des suffrages

Amandine Petit, Miss Normandie, est en tête des votes avec 30% des suffrages, soit 6.689 voix. Originaire du Calvados, la jeune femme de 23 ans est étudiante en management des établissements et des structures gérontologiques à Caen. Elle envisage de devenir directrice d’un établissement médical pour personnes âgées.

Miss Languedoc-Roussillon et Miss Bretagne sur le podium

En deuxième position, on trouve Illana Barry, Miss Languedoc-Roussillon, qui récolte 12% des suffrages (près de 2.600 voix). A 19 ans, la jeune femme originaire du Gard est étudiante en première année de gestion. Après ses études, elle voudrait travailler dans le commerce international.

Pour compléter le podium, Miss Bretagne se classe troisième des votes des internautes de francebleu.fr. Au coude à coude avec Miss Côte-d'Azur, Julie Foricher recueille 1.271 voix (6% des suffrages). Originaire de Brest, la jeune femme de 23 ans a suivi dans des études de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives), et a validé un bachelor en tourisme. Elle aimerait devenir hôtesse de l’air.

Diffusée en direct sur TF1 ce samedi soir à partir de 21h05 et présentée par Jean-Pierre Foucault, l'élection se déroulera sans public, en présence de seulement 400 personnes : les parents des candidates, les techniciens de production et les employés du Puy du Fou, préalablement testés négatifs au Coronavirus. Sur scène, les Miss ne porteront pas de masque.

