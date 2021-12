Miss France 2022 : "Je me réveille avec des étoiles dans les yeux", réagit Diane Leyre sur France Bleu Paris

La nouvelle Miss France 2022, Diane Leyre, a fait part ce dimanche sur France Bleu Paris de son émotion après son sacre dans la nuit de samedi à dimanche à Caen.

"C'est beaucoup d'émotions. J'ai eu le temps pendant la nuit de réaliser ce qui était en train de se passer. Forcément, ce matin je me réveille avec des étoiles dans les yeux", a réagi la lauréate originaire d'Ile-de-France.

"J'ai vraiment ressenti le frisson quand j'ai vu ma maman monter sur scène", a-t-elle indiqué.

La vie de cette nouvelle ambassadrice de la France risque d'être chamboulée et elle en a conscience : "Ma vie va changer maintenant. La journée commence et elle risque d'être intense. On commence les interviews", a-t-elle expliqué.

Diane Leyre a été élue samedi soir lors d'une cérémonie au Zénith de Caen parmi 29 candidates. Elle était la candidate préférée des internautes de France Bleu.

La jeune femme brune de 24 ans et mesurant 1m77 est diplômée de commerce international. Elle travaille dans la promotion immobilière.

Diane Leyre, Miss Île-de-France, succède à Amandine Petit qui lui remet sa couronne de Miss France © AFP - Sameer Al-DOUMY

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Diane Leyre, Miss Île-de-France, au moment où elle apprend qu'elle est élue Miss France 2022 © AFP - Sameer Al-DOUMY

Miss Île-de-France, Diane Leyre, a été élue Miss France 2022 à Caen © AFP - Sameer Al-DOUMY

Floriane Bascou, Miss Martinique, est 1ère dauphine © AFP - Sameer Al-DOUMY

Les miss finalistes ont été départagées à 50/50 par les téléspectateurs de TF1 et le jury présidé par Jean-Pierre Pernaut réunissant notamment la chanteuse Amel Bent et François Alu, premier danseur de l'Opéra de Paris.

Lors de la cérémonie, les jeunes femmes ont notamment défilé sur plusieurs thèmes de comédies musicales comme "Le Roi Lion", "Lalaland", "West Side Story" ou encore "Chantons sous la pluie".

Élection sur fond de polémique

Ce concours réservé aux femmes célibataires de plus d'1,70 mètre fait l'objet d'un nombre croissant de critiques. La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno a rencontré les miss à Caen ce vendredi et a déploré des "règles dépassées (...) qui peuvent être discriminantes". En octobre déjà, la ministre avait qualifié les règles du concours de "complètement has been".

Lors d'une conférence de presse après l'élection, la nouvelle Miss France a réagi : "Si c'est has been. On adore le has been. C'est quand même le rendez-vous de l'année Miss France (...) Miss France est et restera Miss France. Ca a toujours été comme ça. On l'a adoré comme ça depuis des années. Alors pourquoi le changer pour l'instant ?".

Et Diane Leyre de préciser : "En tant que femme j'ai envie de montrer qu'on peut être miss France et féministe (...) Pour moi, le féminisme c'est de décider de faire ce que je veux".