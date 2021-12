Miss France 2022 : le Limousin croit en les chances de victoire de Julie Bève, Miss Limousin

Ce samedi, on connaîtra le nom de la femme qui sera élue Miss France 2022, au terme d'une cérémonie diffusée sur TF1. C'est la Corrézienne Julie Bève qui représentera le Limousin à cette élection, avec la ferme intention d'être dans le Top 15. Et même de gagne la couronne.

Jamais une représentante du Limousin n'a emporté le précieux concours de beauté. La 92e édition sera-t-elle la bonne ? En tout cas, elle aura lieu ce samedi 11 décembre, en prime time sur la chaîne privée TF1.

Un bus d'une soixantaine de personnes a fait la route ce vendredi de Brive jusqu'à Caen, où la cérémonie aura lieu au Zénith ce 11 décembre. Dans le bus, sa maman, Jocelyne, qui a fait la route et assistera demain au milieu du Zénith à sa prestation. _"_On est à 100% voir 1000% derrière elle" raconte-t-elle, sans tarir d'éloges sur sa fille. "Elle est formidable. C'est quelqu'un qui a de la ténacité, qui est très courageuse et a un bon cœur et qui est toujours là pour soutenir les autres....elle est sensationnelle" sourit Jocelyne, ravalant une pointe d'émotion.

Un concours pour honorer le Limousin et sa maman

De l'émotion, Jocelyne et sa fille Julie en auront un énorme shot ce samedi soir. "On sent que tout se concrétise désormais" explique la candidate corrézienne."C'est un rythme très intensif que l'on a vécu" raconte celle qui a passé plusieurs semaines en répétition avant le show. "Vu qu'on est tenu par l'adrénaline, on ne sent pas la fatigue" sourit-elle. Dans une bulle depuis plusieurs semaines, elle n'oublie pas qu'elle partage une très belle aventure selon ses mots. Sans oublier la compétition, dont le Limousin n'est jamais sorti vainqueur.

"Je me donne à 10 000% et ce serait une fierté pour moi de ramener la couronne dans ce territoire."

"C'est un territoire qui me tient à cœur" raconte celle qui a été élue le 1er octobre dernier Miss Limousin, devant sa maman. "Avant de devenir mon rêve, c'était le rêve de ma maman" explique la jeune femme. "C'est vrai que je lui disais souvent "tu pourrais être miss !" Elle me disait "mais non, je pourrais pas!"" Aujourd'hui, Julie Bève est très fière d'avoir osé s'inscrire à ce concours.

Meilhards derrière Julie samedi soir

Au delà du bus qui est arrivé à Caen, Julie Bève sera soutenue dans sa ville, à Meilhards. Dans le respect des normes sanitaires, le maire Jean-Jacques Caffy a prévu une rétroprojection de la soirée dans la salle polyvalente. "On l'a vu grandir, on est très content de la voir participer à l'émission. Elle fait partie de l'association La Pétanque Meilhardoise, elle est très simple et très nature" souligne le maire. Tous désormais espèrent que Julie Bève sera dans le Top 15 ce samedi soir. "Elle a toutes ses chances si elle reste elle-même" estime le maire de Meilhards, tout en étant, comme sa mère Jocelyne déjà fière de son parcours. Tous veulent croire désormais en sa victoire pour que le Limousin ne soit plus simplement une terre de Présidents, mais aussi une terre de Miss.

