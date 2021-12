Miss France 2022 : Miss Pays de la Loire, Line Carvalho, de Blain, vue par ses proches

Line Carvalho, originaire de Blain, en Loire-Atlantique, représente les Pays de la Loire, ce samedi soir à l'élection de Miss France 2022. Elle a déjà gagné dans le cœur de son grand-père et de sa tante qui se sont confiés à France Bleu Loire Océan.

Line, prends soin de toi

Line est devenue LE sujet de conversation dans sa ville de Blain. Notamment dans le magasin d'antiquités de son grand-père, sur la place de l'église. Joseph Eslan est très fier de sa petite fille : "Ce qui me fait plaisir, c'est l'orientation qu'il y a eu au niveau du comité Miss France. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas qu'au physique. On s'intéresse aussi maintenant à ce qui est dans la tête. Et Line, c'est vrai qu'elle a une tête bien faite aussi !". La jeune femmes de 20 ans fait des études pour devenir pilote de ligne. "Depuis une semaine, tous les clients qui viennent au magasin me parlent du test de culture générale [que doivent passer toutes les prétendantes au titre de Miss France, ndlr], où elle a fini troisième sur 29. On est fier". Et voilà le message qu'il veut passer à sa petite fille : "On est derrière elle, on la soutient, mais on lui dit : Line, prends soin de toi."

C'est un tout petit peu ma victoire aussi

Mais la plus grande fan de notre Miss Pays de la Loire, c'est sa tante, Mathilde Eslan, qui l'a poussée à aller jusque là : "Depuis qu'elle a à peu près 15-16 ans, qu'elle est grande, belle, etc., et qu'on regarde Miss France tous les ans, je lui ai dis : il faut que tu le fasses parce que, vraiment, tu aurais ta place. Et puis, l'idée a fait son chemin dans sa tête, bien que je pensais qu'elle ne l'aurait pas fait parce qu'elle est de nature plutôt réservée. Et elle m'a fait la surprise de s'inscrire. Donc, elle a fait Miss Loire-Atlantique dans un premier temps, puis après Miss Pays de la Loire. Donc oui, je suis très, très heureuse parce que je l'ai vraiment poussée là-dedans quand j'ai su qu'elle s'y engageait. C'est un tout petit peu ma victoire aussi le fait qu'elle parte à Miss France. Donc je suis très, très, très heureuse et fière pour elle."