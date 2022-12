Miss France 2023 :Tout un village de Vendée derrière sa Miss

Tout un village derrière sa Miss. A Poiroux, 1.200 habitants près de Talmont Saint-Hilaire en Vendée, tout le monde a entendu parler d'Emma Guibert. "Je l'ai vue grandir et elle est charmante. On espère surtout que maintenant, elle va avoir la couronne sur la tête à la fin de la soirée de samedi" confie Karine. "Elle est une superbe jeune femme. Et puis, comme elle s'est présentée à Miss Vendée par hasard, on ne savait pas du tout l'ampleur de la chose. Du coup, tout le monde a toujours été derrière elle. Et puis ça continue. C'est une très grande fierté pour elle, pour le village, pour tout le monde" ajoute cette autre habitante.

ⓘ Publicité

"Ca créé un engouement extraordinaire" le maire de Poiroux

La mairie a décidé de retransmettre l'élection sur grand écran dans la salle des fêtes de la commune. "Dans le village, tout le monde en parle et dans les environs, ça crée un engouement qui est aussi extraordinaire -confie le maire de Poiroux Edouard de la Bassetière- samedi ce sera la fête au village !" Et si Emma Guibert est élue, Poiroux sera désormais connue sur la carte de France.

loading

À lire aussi Miss Pays de la Loire : Emma Guibert, en route pour Miss France

À lire aussi Miss France : la Vendéenne Emma Guibert sacrée Miss Pays de la Loire 2022 à Château-Gontier-sur-Mayenne