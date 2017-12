Vous ne pourrez pas la rater parmi les 30 candidates régionales ! Maëva Coucke, Miss Nord-Pas-de-Calais, est la seule miss à arborer une belle et longue chevelure rousse. Et la nordiste compte bien en faire un atout

"Il n'y a jamais eu de Miss France rousse, donc pourquoi pas une rousse élue à...Châteauroux" s'amuse Maëva Coucke qui file la métaphore capillaire "On a eu une Miss Nord-Pas-de-Calais blonde qui est devenue Miss France avec Camille Cerf. On a eu une brune avec Iris Mittenaere. Pourquoi pas une rousse!"

.

"Ma chevelure rousse ? Un atout " affirme Maëva Coucke Copier

Maëva Coucke est devenue Miss Nord-Pas-de-Calais le 23 septembre dernier à Orchies. Un sacre à domicile puisqu'elle était Miss Pévèle alors qu'elle est originaire du boulonnais, de la petite commune de Ferques. Maëva est âgée de 23 ans, après un BTS de commerce international, elle vient de débuter une licence de droit à Lille. Des études évidemment mises sur pause depuis la rentrée.

Pas de pression à quelques heures de l'évènement

A quelques heures de s'afficher devant des millions de téléspectateurs sur TF1, la nordiste n'a pas l'air de souffrir du stress ou de la pression "Tout va bien, pour l'instant j'ai pas encore de pression même si on sent que les choses s'accélèrent avec les costumes qui arrivent. Avec les autres candidates l'ambiance est bonne, on est soudés, même si on oublie pas que c'est une compétition. Ca fait un mois qu'on cohabite ensemble, on se soutient, d'autant qu'on n'a pas nos familles ni nos amis", raconte Maëva avec un grand sourire.

Notre candidate est donc sereine...et confiante. Elle a fait deux couvertures de magazine ces derniers jours et elle apparaît parmi les favorites dans les innombrables classements sur internet.

Camille Cerf et Iris Mittenaere, ses modèles

C'est évidemment la question : Maëva Coucke peut-elle gagner alors que sur les trois dernières Miss France venaient du Nord-Pas-de-Calais. "Oui, elle a toutes les qualités pour être élue", répond le délégué régional Dominique Vilain-Allar, "Elle est belle, intelligente, très à l'aise avec le public et les journalistes, très déterminée et puis surtout très généreuse. Elle le montre en s'engageant aux côtés des associations qui luttent contre le cancer du sein".

Pour le délégué régional Miss France "Maëva peut rapporter une 3e couronne au Nord-Pas-de-Calais" Copier

Maëva Coucke rêve évidemment de succéder à Camille Cerf et Iris Mittenaere, dont elle s'inspire et regarde les vidéos. Iris, qui était encore Miss Univers il y a quelques jours, co-présidera le jury de cette élection Miss France.