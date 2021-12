Miss France : "C'est grâce aux Gardois que j'irai le plus loin possible", affirme Miss Languedoc-Roussillon

Ce samedi, Marion Ratié, Miss Languedoc Roussillon sera aux côtés de toutes les Miss de France, en espérant être sacrée en fin de cérémonie devant 10 millions de téléspectateurs. Cette jeune étudiante, originaire de Gard, en appelle aux habitants de sa région pour la faire gagner. Elle sera ce soir

À l'approche de la cérémonie, Marion Ratié essaye de se changer les idées. "Alors, on n'y pense pas, rit-elle. Ce sera mon premier plateau télé. Ce sera mon mes premiers catwalks devant 10 millions de spectateurs. Mais pour l'instant, je n'ai aucun stress". Mais malgré tout, Miss Languedoc a tout de même quelques appréhensions : "Trébucher sur scène !, s'exclame-t-elle. Parce que j'ai peur d'apparaître dans les 20 prochains bêtisiers de Noël. Ce serait vraiment bête. Et puis aussi, le discours, c'est important. C'est vraiment un moment important lors de l'élection Miss France, donc j'ai peur de bégayer ou d'avoir trop de stress à ce moment là. J'ai préparé mon discours et j'espère que ça ne se déroulera pas ce genre de choses."

Alors que la cérémonie arrive à grands pas, l'étudiante en comptabilité de 23 ans compte encore mobiliser les habitants de la région. Et elle a un message pour eux : "C'est grâce aux Gardois, aux Languedociens que j'irai le plus loin possible, puisque c'est grâce aux votes, en fait, que la Miss France est élue. Donc, si vous êtes gardois, et que vous voulez une Miss France dans votre département, j'attends vos votes. ", lance-t-elle.

Une cause : aider les femmes atteintes par un cancer

Ce soir, quel que soit le résultat, Marion Ratié espère mobiliser aussi pour une cause qui lui tient à cœur et qui sera au centre de son discours : les soins pour les femmes touchées par un cancer. "En tant que Miss Languedoc-Roussillon, j'aimerais faire développer encore davantage les soins de support et les soins qui accompagnent la patiente tout au long de sa maladie et même après, pour qu'elle se sente femme, qu'elle retrouve sa féminité (...) au niveau de la coiffure, des sourcils, des ongles"

Face aux critiques formulées régulièrement à l'encontre du concours sur l'image de la femme, Marion Ratié relativise : "Je me considère comme féministe puisque je défends des causes et les valeurs de la Femme. Après, il y a différents degrés de féminisme et je trouve vraiment que c'est une belle preuve d'émancipation de la femme de prendre la parole devant 10 millions spectateurs, d'oser défiler en maillot de bain devant 10 millions de spectateurs, affirme-t-elle. Ça a été mon choix de me présenter à ce genre d'élection et je me sens encore plus femme".