Miss France fait sa première sortie en région à Saint-Avold en Moselle

Saint-Avold, France

Pour sa première sortie en région depuis son élection, Miss France 2020 était ce vendredi à Saint-Avold en Moselle. Clémence Botino a été accueillie en mairie, accompagnée de Miss Lorraine, Ilona Robelin. Elle a enchaîné les séances photos avant d'aller à la rencontre de la population de cette ville de Moselle.

La Moselle, première étape pour Miss France

Cela fait une dizaine d'années que la commune mosellane de 15.000 habitants accueille la nouvelle Miss France dans ses premiers pas en dehors de Paris. La jeune Guadeloupéenne, Clémence Botino a donc été accueillie en grande pompe ce vendredi à l'hôtel de ville de Saint-Avold.

Miss France 2020 et Miss Lorraine à l'hôtel de ville de Saint-Avold en Moselle © Radio France - Cécile Soulé

Miss France entouré du maire de Saint-Avold et de Miss Lorraine © Radio France - Cécile Soulé

J'était prête à endosser ce rôle

En robe rouge et cheveux lâchés, l'étudiante en histoire de l'art à Paris découvre la Moselle pour la première fois et prend conscience de sa nouvelle vie : "Je suis en train de réaliser et de prendre conscience. Ce n'est pas lourd à porter, car au fond de moi j'étais prête à endosser ce rôle. Je le ferais avec passion tout au fil de l'année"

Après cette première étape en mairie, Miss France a rendu visite à des personnes âgées avant de déambuler dans le marché de Noël de la ville; un avant-goût du programme qui l'attend pour toute une année.