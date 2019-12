Miss France : " A Gournay on sera tous derrière Miss Normandie"

Gournay-en-Bray, France

Le célèbre concours de Miss France a lieu samedi soir à Marseille. Cette année la Normandie sera représentée par Marine Clautour. Etudiante en première année de master assurance et gestion du patrimoine à Rouen, la jeune femme est originaire de Gournay-en-Bray, dans le pays de Bray. Elle a été élue vendredi 20 septembre Miss Normandie 2019 à Tinchebray dans l'Orne.

Une ville fière de son parcours

Le président du comité des fêtes de la ville, Rudy Leroy, a déjà eu l'occasion de la rencontrer la miss. "Marine a participé à notre fête communale, la Saint-Clair, il y a quelques années. Elle était là en tant que Miss Espoir de France Normandie, c'est donc un honneur de la voir maintenant concourir pour ce titre", se souvient Rudy Leroy. Marine a vécu toute son enfance à Gournay-en-Bray, fréquenté ces écoles, son collège. "Tous les Gournaisiens sont fiers, nous le voyons dans les commentaires sur les réseaux sociaux".

Si Marine Clautour remporte la prestigieuse couronne, elle aura le droit à un bel accueil dans sa ville. "On attendra son retour avec impatience et on lui préparera je l'espère une grande fête, même si elle est pas élue Miss France, si elle est première ou deuxième dauphine !".

Miss Normandie, Marine Clautour - Bertrand Noël/ Endemolshine/SIPA/ TF1