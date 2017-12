L'élection de Miss France se prépare avec sourire et stress pour notre miss Bourgogne, Mélanie Soarès. Élue reine de beauté de notre région en septembre 2017, cette jeune infirmière a une arme fatale qu'elle aiguise avec soin.

Bourgogne, France

Souriante mais ... un peu stressée ?

Mélanie Soarès, miss Bourgogne 2017 ne cache pas son anxiété pour l'élection miss France 2018 de ce samedi 16 décembre. Ce qui lui fait le plus peur ce n'est pas de défiler devant des milliers de spectateurs et de téléspectateurs, ça elle a déjà eu la chance de le faire lors de précédents concours de beauté. Ce qui inquiète Mélanie c'est de tomber comme miss Mayotte l'année dernière.

Mélanie Soarès - comment gérer le stress ? Copier

Quand miss Bourgogne devient miss France ?

Il fallait forcément lui poser la fameuse question ! "Et si vous étiez élue Miss France ?" Mélanie Soarès sourit et avoue ne pas y avoir encore pensé. La jeune nivernaise de 23 ans préfère vivre l'instant comme il arrive et ne pas trop anticiper une plausible victoire. Malgré tout, elle a déjà une idée bien arrêtée sur son éventuel engagement associatif comme miss France. Infirmière en soins intensifs cardiologie à l’hôpital de Nevers, Mélanie Soarès rêve d'un engagement auprès d'une association pour les victimes des maladies cardiaques.

Mélanie Soarès, le jour où je suis élue Miss France Copier

Quoi qu'il arrive, Mélanie sait que son sourire sera bien là et qu'elle sera 100% heureuse d'avoir vécue cette expérience unique. Bonne chance !