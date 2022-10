Miss Nord-Pas-de-Calais : "Je suis encore sur un petit nuage"

"J'ai du mal à réaliser. En fait, je suis encore un peu sur mon petit nuage et je redescends tout doucement. Mais c'est que du bonheur. Pour l'instant, c'est trop bien de se dire qu'on est la plus belle fille du Nord-Pas-de-Calais", a confié mardi sur France Bleu Nord, Agathe Cauet, élue Miss Nord-Pas-de-Calais samedi soir à Liévin devant près de 5000 spectateurs.

Infirmière à l'hopital Saint Vincent de Paul à Lille, Agathe Cauet n'avait pas envisagé de tenter le concours Miss France. "Ce n'est pas un monde forcément qui m'attirait. On m'a contacté sur les réseaux sociaux et j'ai participé à un casting. Ensuite j'ai été élue Saint-Amand en mars dernier et tout s'est enchaîné. J'ai participé aux élections cantonales aussi à la préparation de Calais. Et me voilà élue", a expliqué la jeune cambraisienne.

Sa famille et ses collègues sont "à fond" derrière elle

Agathe Cauet a le soutien de sa famille. "Ils sont à fond", assure-t-elle. Et elle a reçu les encouragements de ses collègues de l'hôpital Saint Vincent de Paul. "Ils me suivent aussi depuis le début de mon parcours et je les remercie d'ailleurs pour ça puisqu'ils ont été vraiment, vraiment à fond. Même l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul a fait ma promotion, envoyé des mails à tout le monde. Il y a même des chirurgiens, des médecins qui se sont déplacés", s'émerveille la jeune femme.

Que veut elle mettre en avant pendant son année de Miss Nord-Pas-de-Calais ? "Les valeurs de la femme de 2023. Qu'on arrête les préjugés sur les miss et défendre surtout la cause la lutte contre le cancer", souligne Agathe Cauet.

Le cancer : "J'en ressors grandie. Je veux être la porte parole de cette cause"

Un cancer qui l'a particulièrement touchée. à 17 ans, elle a eu une tumeur borderline de l'ovaire qui s'est développée jusqu'à peser 9 kilos. "C'était une étape de ma vie un peu compliquée, mais j'en ressors grandie, plus forte et c'est pour ça que je veux être porte parole pour cette, pour cette cause là. Je n'ai pas subi de chimio, j'ai eu de la chance. Juste la chirurgie. Ca a suffi pour vous me guérir. L'histoire se finit bien", témoigne Agathe Cauet.

La jeune cambraisienne est fière d'être la représentante du Nord-Pas-de-Calais au concours Miss France. Elle compte bien suivre les pas de Camille Cerf, Iris Mittenaere et Maeva Coucke en remportant la couronne de Miss France le 17 décembre prochain à Déols, près de Châteauroux.