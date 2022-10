Miss Normandie 2022 : la Caennaise Perrine Prunier élue samedi, au Havre

Ça-y-est, la nouvelle Miss Normandie 2022 a été élue et il s'agit de la Caennaise Perrine Prunier ! Âgée de 23 ans, originaire de Villedieu-les-Poêles (Manche) et résidant désormais à Caen, Perrine a été couronnée dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 octobre lors de la cérémonie au carré des Docks, au Havre, arrivée première devant les onze autres candidates normandes, dont sept Calvadosiennes.

Perrine Prunier était d'ailleurs arrivée 3e de l'élection de Miss Normandie l'an dernier. "Je suis très très fière d'elle, sur scène hier, elle s'est démarquée par son sourire, par sa simplicité, explique à France Bleu Normandie Amandine Petit, Miss France 2020, Miss Normandie 2019 et présidente du jury de Miss Normandie 2022, parce qu'elle s'est beaucoup entraînée aussi, et ça s'est ressenti. Je pense qu'elle fera un très beau parcours, j'en suis même persuadée, et comme je suis chauvine, je vais suivre son parcours bien sûr !"

Perrine Prunier vient de terminer des études de droit à Caen. La cérémonie régionale s'est déroulée en présence de plusieurs Miss, dont Miss Normandie 2021, la Rouennaise Youssra Askry et Miss France 2021, Diane Leyre.

Première au test de culture générale

A noter le très bon score de la Caennaise Perrine Prunier, au test de culture générale : elle a obtenu la note de 15,25/20 ! Elle est donc arrivée première. Miss Normandie 2022 sera dimanche en dédicace au Fêno, le festival de l'excellence normande au parc des expositions de Caen.

La suite, pour les Miss régionales : le voyage de préparation au concours Miss France, en Guadeloupe. L'élection nationale aura lieu le 17 décembre prochain à Châteauroux (Indre).