Mister Nord-Pas-de-Calais sera-t-il élu plus bel homme de France ?

Un Ch'ti pourrait décrocher le titre de Mister France. Maxime Vitez, originaire de Doignies, à côté de Cambrai, est en lice pour le concours du plus bel homme de France. Le jeune homme de 24 ans a été sacré Mister Nord-Pas-de-Calais en décembre 2022. Son objectif désormais : remporter la finale du concours ce samedi 4 mars face aux 28 autres candidats.

"Je suis un ancien obèse"

Du haut de ses 1m82, Maxime Vitez a tout l'air d'un mannequin. Il est blond aux yeux bleus, sportif et musclé. Plus surprenant pour un candidat à un concours de beauté, son métier : il est chef de chantier dans les travaux publics. "C'est vrai que notre habit de travail n'est pas le plus gracieux pour prétendre au titre, plaisante le jeune homme. Mais je participe au concours avec honneur".

C'est un peu par hasard qu'il s'est retrouvé en lice pour la couronne de Mister France. Le jeune homme de 24 ans n'avait jamais participé à un concours de beauté avant celui-ci. Il a décidé de sauter le pas pour retrouver confiance en lui. "Je suis un ancien obèse, c'est un moyen de prendre une revanche sur moi-même et de montrer de quoi je suis capable", confie Maxime Vitez.

Les critères d'évaluation

Il devra montrer de quoi il est capable pour remporter la finale. Maxime Vitez sera évalué sur sa prestance, sa manière de défilé et sa culture G. Le jeune homme appréhende un peu. "Je suis stressé, même si j'ai hâte d'y être", raconte-t-il. Il connaît néanmoins ses qualités et sait qu'il a de quoi se démarquer. "Je suis naturel, authentique, ambitieux et sincère, ça peut faire la différence", assure-t-il.

Pour faire la différence pendant la finale, Maxime Vitez défendra les valeurs du Nord-Pas-de-Calais : "on est chaleureux et on a de grands coeurs". Pour le soutenir et l'aider à décrocher le titre de Mister France, il suffit d'envoyer par SMS "MF6" au 71415. La finale se tient ce samedi 4 mars à 20 heures au Théâtre de Poissy, en région parisienne.