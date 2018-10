Warner, la maison de disques de Johnny Hallyday s'attend à un raz-de-marée : c’est ce jeudi à minuit que sort l'album posthume de la star décédée le 5 décembre 2017. Pour satisfaire la demande, 800.000 exemplaires de "Mon pays c'est l'amour" sont mis en vente.

Réalisé par Maxime Nucci, alias Yodelice, le disque compte dix titres : "Made in rock n roll", "Mon pays, c'est l'amour", "L'Amérique de William", "4m2", "Back in L.A.", "J'en parlerai au diable", "Pardonne-moi", "Je ne suis qu'un homme", "Tomber encore" et "Un enfant du siècle". Seuls quelques privilégiés ont pu l'écouter en avant-première.

"On a beaucoup pleuré, c'était très difficile"

Ultime projet artistique de Johnny Hallyday, ce 51e album aura mis deux ans à voir le jour. Les dernières chansons ont été enregistrées moins de deux mois avant la disparition du rockeur, fin septembre - début octobre 2017 aux studios Guillaume Tell à Suresnes.

Lors d'une conférence de presse lundi, Yodelice a livré des détails sur les coulisses de l’enregistrement. "La perspective d'un album est tombée au moment où il a su qu'il était malade. Personnellement, j'étais tétanisé (...) je savais qu'à chaque fois que je pouvais lui ramener une chanson que potentiellement il pouvait aimer, ça lui faisait du bien." Finaliser l'album après le décès de la star a été très éprouvant pour le musicien qui a confié avoir "beaucoup pleuré."

"Le dernier jour, je parlais encore de la tournée avec lui"

"Il n'y a pas eu un moment pendant ces sessions où il s'est plaint. Ce qui fait qu'on travaillait ce disque comme un autre. A aucun moment il ne nous a fait sentir que ça pouvait être le dernier", a confié son manager Sébastien Farran.

Cet ultime album a vu sa sortie suspendue à une décision de justice lorsqu'en février Laura Smet et David Hallyday, les aînés de la star, ont contesté devant la justice le testament américain de leur père les déshéritant au profit de Laeticia. Ils avaient en outre demandé un droit de regard sur le disque, que leur a refusé en avril le TGI de Nanterre, ouvrant de fait la voie à sa commercialisation.