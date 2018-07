Où regarder la demi-finale du mondial ce soir entre la France et la Belgique, vous vous posez la question ? France Bleu la Rochelle fait le point en Charente-Maritime et en Charente.

Charente-Maritime, France

Vous voulez regarder la rencontre entre la France et la Belgique ce soir entouré par d'autres supporteurs ?

Et bien voilà quelques idées. .. avec des écrans géants installés en Charente-Maritime et en Charente :

A Angoulême , sur le Champ de Mars.

, sur le Champ de Mars. A Jonzac , les 1000 places du centre des congrès sont ouvertes gratuitement.

, les 1000 places du centre des congrès sont ouvertes gratuitement. Ecran géant Place Rouge à Royan.

A Saint Xandre , sur le terrain de pétanque.

, sur le terrain de pétanque. Mention spéciale à Chasseneuil-sur-Bonnieure, en Charente. Le match sera retransmis au stade, sur deux écrans. L'intégralité des recettes de la buvette sera reversée aux sinistrés de l'orage de la semaine dernière à St Sornin.

Quant à la Rochelle, rien d'officiel, si ce n'est les nombreux écrans dans les bars du Vieux-Port.

Coup d'envoi de la rencontre à 20 heures. A vivre aussi sur France Bleu la Rochelle et francebleu.fr