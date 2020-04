Partagez, en photo, votre confinement avec France Bleu Béarn

Après l'équipe de France Bleu Béarn qui a partagé sa façon de vivre le confinement au quotidien en images. Maintenant c'est à vous auditeurs et internautes de jouer, on attend vos clichés !

Confinés depuis plusieurs semaines, chacun vit le confinement à sa manière et le plus souvent à la maison. Depuis le début du confinement, France Bleu Béarn n'a jamais lâché ses auditeurs et internautes. L'équipe a d'ailleurs partagé des vidéos et photos de leur confinement, montrant les membres de l'équipe chez eux, dans leur jardin, leur studio maison, leur salon,...

Maintenant, c'est à votre tour auditeurs et internautes - qui le souhaitent - de nous envoyer des clichés de votre confinement. Seuls, accompagnés, dans votre maison ou appartement, avec ou sans enfants, avec ou sans animaux de compagnie, très sérieusement ou avec beaucoup d'humour, naturels ou mis en scène,... envoyez-nous vos clichés et participez au prochain clip de France Bleu Béarn.