Monument préféré des Français : la place Stanislas de Nancy dame le pion aux hospices de Beaune

Le patron des Hospices de Beaune, François Poher, est plutôt beau joueur. L'Hotel Dieu termine 6eme du concours du monument préféré des Français. Le classement initié par Stéphane Bern sur France 3, est remporté par la place Stanislas à Nancy.

L'important, c'était de participer dit François Poher ce jeudi sur France bleu Bourgogne. "D'abord on était très fier de représenter la région, très fier aussi pour l'hôpital public parce que nous sommes d'abord un établissement public. Vraiment c'était très bien" s'enthousiasme le directeur du site touristique le plus visité de la Côte-d'Or. L'Hôtel Dieu et les hospices que vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce weekend à l'occasion des journées du Patrimoine.